České Budějovice - V sobotu 12. června bude I. kolo ligových soutěží - s Jihočechy.

Trenér a jeho hvězdy. | Foto: Deník/archiv VLM

Muži a ženy Sokola ČB jedou k I. lize do Prahy na Eden. Po povolení hostování Tomáše Němejce do Šk. Plzeň a Jiřího Poláka do Dukly by mohli ve sprintech družstvu pomoci hostující Ondřej Macík z Dukly (21,47, ale loni v létě neběhal) a Jan Procházka z Plzně (11,20). Ve II. lize, sk. B se v Plzni představí muži a ženy VS (ty bez Adély Záhorové, hostující v Plzni) a ženy Čtyř Dvorů. Na domácí půdě bude v sobotu od 10 hodin ve Veselí nad Lužnicí KP družstev mladšího žactva, v neděli ve Čtyřech Dvorech od 10 hodin první kolo KP družstev mužů a žen.