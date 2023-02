Jihočeši jsou v tabulce druhé nejvyšší soutěže devátí a potřebují doma bodovat, aby se zbytečně nenamočili do boje o poslední dvě sestupové příčky.

Proti béčku Havířova to bude asi hodně složité, protože ten by měl dorazit v mimořádně silném složení. Ostravský tým by ale měl být k poražení. V tabulce je hned za Jihočechy desátý a bude se tak hrát o mimořádně cenné body. „Určitě chceme uspět. Věříme, že nás přijde povzbudit hodně fanoušků a budeme bodovat,“ věří jeden z členů týmu Filip Kortus.