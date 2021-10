Neděle - II. liga muži: Vodňany – Michle (10), III. liga muži: Sokol ČB – El Niňo Praha E (10), Soběslav/ Studená – Elizza Praha C (10 Soběslav).

Sobota – I. liga ženy: Vyšší Brod – Sparta Praha B (10), Vyšší Brod – Sparta Praha A (16.30), II. liga muži: Vodňany – Elizza Praha B (14), III. liga muži: Sokol ČB – Elizza Praha C (14), Soběslav/ Studená – El Niňo Praha E (14 Soběslav).

„Byl to na úvod extrémně těžký soupeř, který pomýšlí na postup do extraligy. Nedělal bych z toho vědu, další soupeři už budou hratelnější,“ nebral porážku na úvod jako tragédii Radek Košťál.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.