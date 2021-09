První říjnovou sobotu zajíždí strakoničtí hráči na stoly Šanova, kde se utkají s jedním se spolufavoritů na postup do II. ligy. V neděli zajíždí do Chodova. O tomto víkendu zahajují svoji účast „B“ a „C“ družstva Strakonic v Jihočeské divizi a Krajské soutěži.

"Hráli jsme s družstvy z dolní poloviny tabulky a tomu také odpovídají výsledky. Naši hráči přistoupili k utkáním zodpovědně a to je vždy velmi důležité. Jsem spokojený," hodnitil vystoupení svých svěřenců strakonický trenér Vladimír Havlík.

O uplynulém víkendu po roční „covid“ pauze vstoupili výborně do III. ligy 2021/2022 stolní tenisté ČZ Strakonice Elektrostav.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.