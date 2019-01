Jindřichohradecko - Celkem 38 družstev z Jindřichohradecka bude v právě zahájené sezoně působit v krajských i okresních soutěžích stolních tenistů.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

V divizi má okres dva účastníky – Třeboň a J. Hradec.



Divizi obsazuje Třeboň, jenž vloni skončila na 8. místě, a po novu i jindřichohradecký Slovan, jemuž přepustil vybojované místo i některé hráče Lodhéřov.

V krajském přeboru budou nad zelenými stoly svádět boje hráči Studené a Českých Velenic, krajská soutěž pak má hned šestici zástupců okresu – Lodhéřov, Třeboň B, Slovan J. Hradec B, Novou Včelnici, Suchdol nad Lužnicí a Studenou B.

Stejně jako v uplynulé sezoně je okresní přebor Jindřichohradecka rozdělen do tří výkonnostních skupin, přičemž v OP I startuje 12 družstev. OP II a III pak mají po osmi účastnících.

„Kromě dlouhodobých týmových soutěží tradičně zorganizujeme přebor jednotlivců všech věkových kategorií i okresní přebor družstev žactva a dorostu. Mimo to se budeme společně s obcí a lodhéřovským oddílem stolního tenisu podílet na pořádání v pořadí již 38. ročníku vánočního turnaje O pohár starosty obce,“ poznamenal předseda sportovně technické komise okresního výboru stolního tenisu František Šamal.

Zároveň vyjádřil spokojenost nad trendem z posledních let ohledně masového nárůstu počtu hráčů i družstev na Jindřichohradecku.

„V minulé sezoně jsme v patnácti oddílech registrovali 39 družstev, letos to je prakticky stejné. Jediné, co kritizovali účastníci nedávné valné hromady, je klesající počet mládežníků. To je pochopitelně na pováženou a je na nás, abychom se tím vážně zabývali. Jednou z cest je finanční podpora klubům, které se na práci s mladými zaměří,“ podotkl Šamal.

Účastníci okresního přeboru:



OP I – Č. Velenice B, Třeboň C, Lásenice, Suchdol B, Chlum, Lodhéřov B, K. Řečice, Jitka J. Hradec, USK FM J. Hradec, Č. Velenice C, Třeboň D, Studená C.

OP II – Chlum B, Majdalena, Lásenice B, Novosedly, Dírná, Třeboň E, Dačice, GC N. Bystřice.

OP III – Č. Velenice D, Novosedly B, Chlum C, N. Včelnice B, Suchdol C, Č. Velenice E, K. Řečice B, Slovan J. Hradec C.