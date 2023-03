/FOTOGALERIE/ Za stavu 0:2 na zápasy sehrály strakonické basketbalistky v pátek večer třetí duel play out Chance ŽBL v Trutnově. Ani tentokrát neuspěly a musejí čekat na baráž.

Play out Chance ŽBL: Trutnov - Strakonice 63:49 (34:24) | Foto: Deník/Tomáš Otradovský

Kara Trutnov - BK Strakonice 63:49 (9:13, 34:24, 47:35)

Body: Tomašicka 17, Bakerová 11, Malcolmová a Gaislerová 8, Fisherová 7 (15 doskoků), Finková 5, Kozumplíková 4, Vítová 3 - Junková 11, Soukupová a Lišková 8, L. Vydrová a Hauseová 6, Matasová 4, Jánská, Pitrová a Najbrtová 2. Rozhodčí: Vávrová, Musil, Znamínko. Fauly: 12:18. Trestné hody: 15/13 - 8/7. Doskoky: 49:36. Trojky: 6:6. Diváci: 295. Konečný stav série: 3:0.

Úvodní desetiminutovka nabídla nervozitu na obou stranách a moc košů během ní nepadlo. Domácí tým sice po většinu času těsně vedl, tuto část zápasu ale prohrál 9:13. Jihočešky ještě chvíli po krátké pauze držely nadějný výsledek (13:16), pak ale přišla desetibodová šňůra Kary a rázem nabral zápas jiný směr.

Už do poločasové přestávky si Trutnov, hnán skvělými fanoušky, nesl náskok deseti bodů, ten si navíc po změně stran v pohodě udržoval. Za stavu 52:40 pak přišla druhá bodová série Kary a ta odpor hostujícího celku zlomila definitivně (61:40).

Až v závěrečných minutách hráčky Strakonic dokázaly výsledek alespoň kosmeticky upravit, na barážovém osudu už ale nic nezměnily.

"Šli jsme do uztkání s tím, že chceme bojovat, protože domácí utkání se nám hrubě nepovedlo. Tam nám chyběla energie a zapálení do hry. Tentokrát nemohu v tomto směru holkám nic vytknout. Trutnov se po dvou vítězných zápasech zklidnil, přesto nezačal zápas dobře. My v závěru druhé čtvrtiny udělali jednoduché ztráty, kterými jsme dovolili Trutnovu se znovu zklidnit. Domácím tentokrát stačil k vítězství podprůměrný výkon," komentoval utkání strakonický trenér David Zdeněk a doplnil: "Ve všech zápasech jsme soupeře přestříleli, ale nedostali jsme se bohužel ani na 30 procent úspěšnosti. Ukázalo se, že má Trutnov ve svém středu hráčky, které dokáží dávat body. Našim mladým hráčkám to ukázalo, na čem musí ve svých kariérách zapracovat. Pro všechny to byla velká škola."

Ohlasy po utkání:

Zdroj: Youtube