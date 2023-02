Branky: Němec 5 (2), Kaplan, A. Nejdl 4, Fencl, Sedláček, Bičiště 2, Nový 1 – J. Dolejší, Kovařík 7, Matouš 4 (1), Hlava 3, Rychna, J. Drbohlav 2, Kastner 1 (1), Miľko 1. Rozhodčí: Veselý, Zelenka. Vyloučení: 3:3. ŽK: 0:1. Góly ze sedmiček: 2:2. Diváků: 300. Nejlepší hráči utkání: A. Nejdl – Machalický.

Již v prvním poločase byli hosté z Jičína o něco lepší a vypracovali si až čtyřbrankový náskok. Tři minuty před přestávkou se však dostali poprvé do vedení domácí (12:11) a s jednou brankou navrch šli i do druhé půle.

Domácím však vstup do druhého poločasu vůbec nevyšel a svou první branku vstřelili až po dlouhých 13 minutách. Jičín navíc opět utekl na čtyři branky. Domácím se třemi góly podařilo snížit na 18:19, ale to bylo z jejich strany vše. Soupeř rychle odskočil na 19:25 a bylo rozhodnuto.

Byly to ubojované body, chválil házenkáře po výhře nad Prešovem trenér Zbíral

„Jičín vyhrál zaslouženě, přehrál nás v obraně. Udělali jsme spoustu chyb, navíc jsme kupili neproměněné šance. I když ty nebyly úplně stoprocentní, protože soupeř byl v obraně dobře formovaný a k tomu agresivní, z čehož přicházela naše ne úplně připravená střelba. První poločas nebyl z naší strany tak špatný, dokázali jsme se vrátit do zápasu a otočit nepříznivé skóre. Bohužel v úvodu druhé půle jsme zbytečně ztratili asi pět míčů a dostali se do krize. Trvalo nám dlouho, než jsme se z ní dostali, ke konci jsme byli v křeči,“ hodnotil duel na pozápasové tiskové konferenci domácí trenér Michal Zbíral.

„Nedařilo se nám asi při vědomí toho, že skoro až musíme vyhrát. Jako by nám to svazovalo ruce. Neradovali jsme se z dílčích úspěchů, ale chtěli jsme jen konečné vítězství. Jakmile se cesta za body úplně nedaří, začne to být od nás individualistické a rozpadneme se jako tým. Je třeba ale hrát s nadšením, bojovně, týmově. V tomto ohledu mohla být znát absence kapitána Tomáše Peka, protože mužstvo spojuje, dokáže ho zklidnit i nahecovat,“ doplnil nejlepší hráč domácích Adam Nejdl.

Na konci tabulky se nic nezměnilo. Strakoničtí mají na 12. místě devět bodů, tři body mají k dobru na Maloměřice a sedm na Hranice. A právě na palubovce Hranic hrají další utkání v sobotu 25. února od 17.30 hodin.