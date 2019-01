České Budějovice - O víkendu byly krajské přebory ve vícebojích v Nové Včelnici. Zářila při nich nejvíc 15letá Tereza Babická ze Sokola ČB.

Vítězky sedmiboje žákyň. | Foto: Deník/repro

Její první výkony jsme zaznamenali na webu už včera. K závodě na 100 metrů překážek, ve kterém vytvořila krajský rekord 14,38, dodal trenér této naděje Jiří Couf, že vítr byl jen +1,0 m/s, takže čas je regulérní. Řadí ji letos na druhé místo v ČR. Také při výtečných 18,87 na 150 metrů měla podporu větru +1,2 m/s, tedy povolenou. Tímto časem je v čele letošních českých tabulek. A Jiří Couf ve chvále pokračuje: „Druhý den završila skvělou osmistovkou 2:20,85. V sedmiboji nasbírala 4602 bodů, čímž je letos nejlepší v České republice.“ Doplňme její zbývající výkony: výška 147, dálka 492, koule 8,80, oštěp 24,63.

Další výsledky z Nové Včelnice – dorostenky: 1. Lenka Zykánová (VS) 3834 (26,83 – 15,25 – o. 16,74 – k 7,76 – 496 – 149 – 2:43,98), 2. Kristýna Koutná (NV) 3713 (k 12,19 – o. 31,06), 3. Nela Nikodemová (Sok) 3600 (16,07 – 511), 4. Pavla Buřičová 3546 (2:40,04), 5. Kršová (obě VS) 3408 (26,00 – 17,05), dále výška Julie Kotalíková (VS) 167, 200 a 100 přek. Johana Šímová (NV) 27,19 – 15,12. Dorostenci: 1. Dominik Gysel 4110 (tyč 360), 2. David Hašek (oba NV) 3462 (310).

Žákyně (další pořadí): 2. Jitka Maršálková (14, Sokol) 4178 (19,71 – 16,06 – 510 – k. 11,63), 3. Markéta Lišková (14, Veselí) 3616 (20,86 – 16,60 – 2:43,82), 4. Karolína Mášková (Bech.) 3559 (16,34), 5. Julie Kovářová (VS) 19,81 – 16,83 – 2:43,06). Žáci: 1. Vojtěch Rodr (VS) 4119 (7,93 – 3:25,79 – d. 28,29 – k. 9,92 – 526 – 240 – 160 – o. 34,34 – př. 14,90), 2. David Czepiec (ČD) 3584 (7,72 – 16,28 – 554 - 210), 3. Marek Krňanský (NV) 3482 (7,59 – 529 – 210).

Junior Jan Jelínek (JH) skočil do dálky 604.