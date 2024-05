Noční běh pro Světlušku v Českých Budějovicích opět spojil sportovní nadšence z celého Jihočeského kraje a podpořil dobrou věc. Přes nepřízeň počasí se běžci nezalekli a vyběhli na trasy, aby pomohli lidem se zrakovým postižením.

Noční běh pro Světlušku v Českých Budějovicích. Podívejte se na video, už běžecká rozcvička Hannah s Janem Štikou byla opravdu velmi působivá | Video: Deník/ Kamil Jáša

Noční běh pro Světlušku 2024. Byla to krásná příležitost, při které si sportovci mohli protáhnou tělo a přispěli na dobrou věc. Pořadatelé připravili běhu v Českých Budějovicích, ve Stromovce

"V Českých Budějovicích běžíme podruhé, tradici jsme zahájili v loňském roce," vyprávěla ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Gabriela Drastichová, která se z podia před Sportovní halou pyšně dívala nepříliš vlídném počasí na počet Jihočechů, který se vydal na trať. Gabriela je v Č. Budějovicích doma, dorazila s dobrou náladou a hlavně s maminkou…

"Ráda běhám, ještě nechodí do školy, chtěla bych zachránit slepé, běžím s maminkou, babičku Hanku mám v Jindřichově Hradci, tak ji pozdravujte," vyprávěla Matylda Nováková už s čelovkou na hlavě. Vydala se na trať, přestože jemně pršelo, zvládla běh a domů si odnesla nádherné zážitky.

Letos pro Světlušku běží sportovci už podvanácté. Poprvé se postavili na start v roce 2012 v Praze, postupně se připojovala další města - Brno, Jihlava, Olomouc, Plzeň, Ostrava a České Budějovice. Během 12 let běžci vyběhali 26,5 mil. korun a zapojilo se jich 59 tisíc. "Letos už máme za sebou běhy v Ostravě, Plzni, Brně, Olomouci a Praze, kde se zúčastnilo 8 271 běžců a pro Světlušku se vybralo přes 3,6 milionu korun." Další velmi významný finanční obnos se podařilo vybrat právě na běhu v Českých Budějovicích.

Pořadatelé nachystali akce s mottem: A jak to vidíš ty? "Chceme upozornit na problematiku zrakového postižení a zároveň vybídnout běžce k účasti na bězích. Kampaní se tak Světluška vrací zpátky k tomu, co je jejím hlavním posláním – pomáhat lidem s těžkým postižením zraku žít život podle své volby. Téma osvěty Světluška také promítla do doprovodného programu ve všech městech letošní běžecké tour."

V Českých Budějovicích malí i velcí nasadili čelovky podruhé. Skvěle připraveny a označeny byly 2 trasy. Kratší 2,3 km (1 okruh) a delší 4,6 km (2 okruhy).

V roce 2023 poskytla Světluška v Jihočeském kraji jednotlivcům s těžkým postižením zraku 415 tis. korun. Díky podpoře dárců Světluška mohla například zafinancovat osobní asistence, pomůcky pro lidi se ZP, kteří nedosáhnou na příspěvek ÚP a další. Světluška rovněž podpořila neziskové organizace financováním projektů, zaměřených na těžce zrakově postižené, a to částkou téměř 2,2 mil. korun.Podívejte se na video, už běžecká rozcvička Hannah s Janem Štikou byla opravdu velmi působivá.

"Děkujeme všem za to, že svým během potmě přispěli Světlušce, aby mohla pomáhat lidem se zrakovým handicapem žít maximálně samostatný život a plnit jejich sny. Děkujeme partnerům akce a budeme se těšit na třetí ročník běhu pro Světlušku v Českých Budějovicích," dodala ředitelka Nadačního fondu Světluška Gabriela Drastichová.