Bod z Kladna stačil Jihostroji k posunu na první místo extraligy. 17. bylo plné překvapení. Jihostroj na Kladně prohrával 0:2 na sety, ve třetím a čtvrtém setu se však dokázal vrátit do zápasu. A to i přesto, že se zranil dobře hrající Michal Kriško. Ve vypjatém tie-breaku zvítězili domácí, ale vzhledem k prohře Karlovarska v Praze stačil Jihostroji paradoxně i jediný bod, aby se posunul do čela tabulky. "Ve Sportovní hale nas už v úterý pohárová odveta proti Lvům Praha," vzkazuje divákům tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

Kladno volejbal cz – VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (18, 19, -19, -23, 6).

Fakta: Kladno volejbal cz: van Solkema, Kraffer, Špulák, Platačs, Hýský, Kyjanica, libero Kunc. Střídal: Lohr. VK Jihostroj České Budějovice: de Amo, Schouten, Mach, Sedláček, Michálek, Licek, libero Kryštof. Střídali: Polák, Kriško, Piskáček, Stoilovič Nejvíce bodů: Kraffer a Hýský oba 18, Platačs 16 – Licek 20, Schouten 9, Sedláček 8. Útoky: 58:46 Esa: 11:6 Bloky: 13:4 Chyby soupeře: 25:37 Rozhodčí: Velinov a Dušek. Diváci: 635

Milan Fortuník (trenér Kladno volejbal cz): V týdnu jsme byli na pokraji kolapsu kvůli zraněním a střevní infekci, která postihla tým. V podstatě jednou jedinkrát jsme trénovali ve větším počtu hráčů. Z toho pohledu jsou dva body a vítězství zlaté.

Jiří Kraffer (kapitán Kladno volejbal cz): Extrémně cenná výhra. Pro mě obzvlášť. Je to poprvé, co jsem Budějovice porazil od chvíle, co jsem tam odtud odešel. Jsem za to rád. Vlastně mě ani nemrzí, že jsme nevyhráli za tři body, protože atmosféra, která se v tie-breaku vytvořila, byla neskutečná. Třeba nám bude bod chybět, ale za tu kulisu to stálo a fanoušci byli neuvěřitelní.

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): První dva sety jsme vlastními chybami a špatnou hrou umožnili Kladnu se rozjet. Spoustu věcí jsme hráli nesmyslně do bloků. Náš útok byl špatný. Pak jsme trošku prostřídali sestavu, rozehráli další hráče. Bojovností a vůlí jsme vyrovnali na 2:2. Pátý set nebudu hodnotit. Samozřejmě gratuluji Kladnu k výhře.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): Kladno výborně servírovalo a to ho dovedlo k vítězství.