Ze stejného oddílu byl i vítěz prvního souboje hlavní karty, kdy Libor Dobeš předčil Gabriela Pospiecha. Pak zazářil domácí Petr Turek, který i přes výškový deficit jasně porazil Martina Březinu. První předčasně skončený duel byl mezi Františkem Štemberkem a Janem Vinšem, druhý jmenovaný musel ve druhém kole odstoupit pro zranění v obličeji.

Vítězný návrat na Gladiators night pak zažila domácí Daniela Librová. Naposledy si v Gerbeře přivodila zranění, tentokrát porazila na body Kláru Lindnerovou ze Zlína. Ve druhém kole ukončil svůj souboj Filip Kotrus proti Tomáši Růžičkovi.

Duely v pyramidě o místo na kempu v Thajsku rozjel výborně domácí Jan Pasák, který zvítězil nad Milošem Vostalem. Do finále se proti němu probojoval Patrik Ilušák z Aplik Muaythai po výhře už v prvním kole nad Lukášem Gregušiakem.

Gladiátoři zamíří v sobotu do Gerbery, hvězdou bude domácí Josef Talafous

V mezinárodním souboji se pak radoval Izahir Maliky z rakouského Welsu po triumfu nad Martinem Petrášem. Téměř 1300 diváků v Gerbeře jásalo, když se mezi provazy pustil Milan Zach z Borovan. Ten při své premiéře na Gladiators night příkladně bojoval a nakonec předčil brněnského Tomáše Němečka 2:1 na body.

V závěrečné části programu se představila domácí vicemistryně světa Aneta Kadlecová a před vlastním publikem porazila soupeřku z Polska. Skvělý souboj pak svedli Tomáš Barták s Jindřichem Fialou, úspěšnější byl první jmenovaný. Zaskvěl se také italský host Iannone Alein. Jeho nekonečná fyzička a přesné údery byly nad síly Jana „Šmouly“ Šindeláře.

Předposledním soubojem byla bitva o místo na kempu v Thajsku. Fight your way to Thailand ovládl Patrik Ilušák, jenž ve finále ukončil naděje domácího Jana Pasáka. Hlavní zápas večera měl skvělou atmosféru a fenomenální nástup domácí hvězdy Josefa Talafouse. Ten však ani přes aktivní výkon nedokázal nalézt recept na houževnatého soupeře. Slovák Jakub Mikovčák vyhrál na body 2:1.

„Myslím, že se galavečer moc povedl. K vidění byly pěkné zápasy a věřím, že se diváci bavili. Chci poděkovat všem bojovníkům za super výkony, všem partnerům za podporu a dobrovolníkům na snahu a pomoc,“ řekl za pořádající Gladiators gym České Budějovice šéftrenér Michal Novák.

Gladitors night ring ve výsledcích

Předzápasy:

Simona Beránková (Gladiators gym Borovany) – Isabella Čechová (Devils Třebíč) 0:3 na body

Tomáš Simonides (Devils Třebíč) – Philipp Dzoba (Muaythai Academy Linz) 3:0 na body

Michael Řeháček (Gladiators gym ČB ) - Patrik Lukač (Tik Tak Rokycany) 3:0 na body

Marek Kellner (Gladiators gym ČB) – Lukáš Parobek (Gladiators gym JH) 1:2 na body

Petr Růžička (Gladiators gym JH) – Jiří Šohajek (Thaiboxing gym Zlín) 0:3 na body

Martin Silmbrod (Gladiators gym ČB) – Sebastian Pup (Lanna gym Praha) 2:1 na body

Michal Hajíček (Gladiators gym ČB) – Bořivoj Kašpar (Daligym Frenštát p. R.) 3:0 na body



Hlavní karta:

Gabriel Pospiech (Box Club Táty Němce ČB) – Libor Dobeš (Devils Třebíč) 0:3 na body

Petr Turek (Gladiator gym ČB) – Martin Březina (Leonidas gym Dubí) 3:0 na body

Jan Vinš (Gladiators gym Veselí n. L.) - František Štemberk (BT Gym Praha) RSC, 2. kolo, výhra Štemberk

Daniel Librová (Gladiators gym ČB) – Klára Lindnerová (Muaythai Zlín) 3:0 na body

Filip Kotrus (Lanna gym Praha) – Tomáš Růžička (Leonidas gym) RSC, 2. kolo, výhra Kotrus

Pyramida – Fight your way to Thailand: Jan Pasák (Gladiators gym ČB) – Miloš Vostal (Devils Třebíč) 3:0 na body

Pyramida – Fight your way to Thailand: Patrik Ilušák (Aplik Muaythai) – Lukáš Gregušiak (Thaibox gym Zlín) RSC, 1. kolo, výhra Ilušák

Martin Petráš (Tik Tak Rokycany) – Izahir Maliky (Wels) 0:3 na body

Milan Zach (Gladiators gym Borovany) – Tomáš Němeček (Muaythai Brno) 2:1 na body

Aneta Kadlecová (Gladiators gym ČB) – Julia Ślusarz (Octagon team Kraków) 3:0 na body

Tomáš Barták (Leonidas gym Teplice) – Jindřich Fiala (Tik Tak Rokycany) 2:1 na body

Jan Šindelář (Spejbl gym a MT Brno) – Iannone Alein (Itálie) 0:3 na body

Pyramida – Fight your way to Thailand – finále: Jan Pasák – Patrik Ilušák 0:3 na body

Josef Talafous (Gladiators gym ČB) – Jakub Mikovčák (Diamond gym Žilina) 1:2 na body