Sportovní klání pod širým nebem pořádal triatlonový klub TCV Jindřichův Hradec, který si právě letos připomíná 30 let od svého vzniku. Startovní pole závodníků starších 16 let zahrnovalo 46 jmen. František Linduška aktivní sportovní kariéru vloni ukončil, Jindřichohradecký triatlon chtěl však svou účastí podpořit.

„Běhám denně, ale na kole jezdím jen sporadicky a například plavat jsem byl naposledy v lednu. Špatný pocit ve vodě tomu, bohužel, odpovídal,“ poznamenal vítěz.

Ten se v závěru desetikilometrové cyklistické tratě ujal vedení, které umocnil v běžecké části (1,5 km). Cílovou pásku protnul před druhým Václavem Zajícem a Davidem Korandou (oba Trisk České Budějovice).

Ženská vítězka Zuzka Pičmanová přijela k Ratmírovskému rybníku jako novopečená Mistryně ČR ve středním triatlonu do 24 let. Titul v barvách TCV Jindřichův Hradec vybojovala před týdnem v Pardubicích.

„Kvůli velké únavě po náročném závodu jsem si výsledkem nebyla jistá, ale cítila jsem se dobře, a tak to i dopadlo,“ usmívala se po závodě mladá závodnice. Druhé místo v ženách získala Jaroslava Hlinová (TT Tálín) a třetí Eliška Říhová (TT Tábor).

Do cíle jako vítězka kategorie 30 - 39 let doběhla v barvách TCV JH také Klára Feiková z Jindřichova Hradce, která měla triatlonovou premiéru. „Je to můj první a určitě ne poslední závod,“ prohlásila.

Na triatlonové klání navázal 15. ročník závodu v aquatlonu, kterého se v rámci seriálu jihočeských závodů Junior Cup zúčastnilo rekordních 70 dětí a mladých závodníků do 15 let. Ti usilovali o tituly v rámci Mistrovství Jihočeského kraje v aquatlonu. Vedle řady sponzorů podpořilo závod i město Jindřichův Hradec.