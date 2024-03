Jako na houpačce jsou v jarní části výkony jindřichohradeckých prvoligových házenkářek. Přední tým soutěže se tentokrát postaral o překvapení na svůj účet, když v 19. kole prohrál na palubovce posledního Velkého Meziříčí 29:30.

Utkání ve Velkém Meziříčí se jindřichohradeckým házenkářkám nepovedlo a v hale posledního celku I. ligy prohrály 29:30. | Foto: Petr Nystrom

Domácí celek předvedl, jak se má hrát o záchranu. Hrál s chutí, bojoval a s favoritem absolvoval zcela vyrovnanou partii. Jihočešky od začátku dotahovaly a v první půle se dostaly jen dvakrát do jednobrankového vedení. Jejich střelecký prapor držela Eliška Kovářová, jež se trefila sedmkrát, ale její tým stejně odcházel do šaten s jednobrankovým mankem.

Po změně stan utkání na nějaká čas nabralo očekávaný scénář, když hradecké házenkářky otočily skóre a v 43. minutě vedly 24:20, což byl nejvyšší náskok jednoho či druhého celku v tomto utkání. Jenže stačilo sedm minut a nadšeně hrající Velké Meziříčí ztrátu zlikvidovalo. Koncovku zvládlo lépe domácí družstvo. Hradec v posledních pěti minutách dvakrát dotáhl dvougólovou ztrátu, ale na trefu Pacalové v čase 59:48 už reagovat nedokázal – 30:29.

Basketbalisté GBA Lions v úvodním utkání play off zdolali Pardubice

„Soupeř hrál s větší chutí, víc bojoval o výsledek než my. Celou dobu to bylo víceméně vyrovnané, nám se povedlo pouze jednou utéct o čtyři branky, ale nebylo to na dlouho. Domácí tým měl v sestavě svou odchovankyni Ivu Malinovou, která hraje MOL ligu za Olomouc, a když jsme se dostali do vedení, šla na palubovku a skóre bylo vzápětí srovnané. Ale nebylo to o jediné hráčce. Soupeř byl důraznější, měl koncepci, hrál týmově, věděl o sobě. Nám se přesně toto nedařilo. V obraně nám chyběla spolupráce, ale hlavně nám nešel útok. Nehráli jsme po zisku míče rychle dopředu, abychom zakončovali na nepostavenou obranu, to v tomto utkání výrazně chybělo. Zbytečně jsme zpomalovali přechod do útoku a poté jsme se bezradně snažili překonat postavenou obranu. Našemu útoku chyběla rychlost, nehráli jsme nacvičené akce a improvizace nám moc nevycházela. Nyní máme téměř měsíc pauzu, tak se budeme snažit tyto nedostatky odstranit,“ uvedla jindřichohradecká trenérka Iva Jonová..

První liga má nyní pauzu a pokračovat bude až 20. dubna, kdy Jindřichův Hradec doma přivítá Cheb (16).

Sokol Velké Meziříčí – Házená Jindřichův Hradec 30:29 (15:14)

Nejvíce branek: Vodná 7, Malinová 7/1, Borkovcová 4, Pacalová 4 – E. Kovářová 9, Hauserová 3, Plucarová 3, Rytířová 3. Sedmimetrové hody: 2/2:1/1. Vyloučení: 3:1. Rozhodčí: Martoch, Sovová. Diváci: 50.

Další výsledky 19. kola

Cheb – Kunovice 29:22, Otrokovice – Vršovice 20:28, Havlíčkův Brod – Bohumín 18:26, Hostivice – Bohunice 32:27, Olomouc – Most B 32:45.

I. liga

1. 1.SC Bohumín 19 15 1 3 558:464 31

2. DHK Baník Most B 19 14 0 5 645:515 28

3. Sokol Vršovice 19 13 1 5 558:506 27

4. Házená Jindřichův Hradec 19 12 2 5 595:552 26

5. Lions Hostivice 19 9 2 8 532:537 20

6. Tatran Bohunice 18 8 2 8 470:479 18

7. SHK Kunovice 19 8 1 10 476:482 17

8. Jiskra Otrokovice 19 7 2 10 547:563 16

9. HC Hvězda Cheb 19 6 0 13 474:509 12

10. Jiskra Havlíčkův Brod 19 5 1 13 467:539 11

11. SKUP Olomouc 19 4 2 13 523:599 10

12. Sokol Velké Meziříčí 18 5 0 13 458:558 10