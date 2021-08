České Budějovice - 19letý Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB, trenér Jiří Couf) byl v pátek v Nairobi osmý na mistrovství světa juniorů v dálce.

Maskot šampionátu. | Foto: Deník/archiv VLM

Po nevydařeném rozběhu skočil prvním pokusem jen 447, ve druhém předvedl 734, tedy svůj devátý nejdelší skok sezony, pak přešlápl, doletěl na 729, pátý pokus měl znovu neplatný a v závěrečném dal 694. Zvítězil 18letý Francouz Erwan Konate s osobním rekordem 812, což je letos nejlepší výkon roku, druhý byl Jhon Andres Berrio (Kolumbie) v rekordu své země 797 centimetrů, třetí Jamajčan Kavian Kerr měl 790, což je jeho osobní rekord. "Tom měl všechny skoky s velkými nedošlapy … a nedokázal si s tím poradit, ale je to pro něho velký úspěch -prostě má za sebou velké finále…," ozval se nám Jiří Couf. Jeho svěřenec mu z Afriky poslal i video: "Malé přešlapy přes 780 a ty nedošlapy - čisté skoky to byly na 760-770. Ale na to se nehraje, má co zlepšovat…!