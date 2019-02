České Budějovice – Po dlouhých pětadvaceti letech se jihočeské plavání dočká svého zástupce na seniorském mistrovství Evropy v krátkém bazénu. V nominaci naší reprezentace do dánského Herningu je totiž také osmnáctiletý Tomáš Novoveský z českobudějovického Koh – i – nooru.

Tomáš Novoveský | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Naposledy mělo jihočeské plavání svého reprezentanta na seniorském mistrovství Evropy před čtvrtstoletím. Tehdy se evropského šampionátu zúčastnila prsařka KINu Petra Šípová.



Mladý Jihočech si nominaci vyplaval na zimním mistrovství republiky na pětadvacetimetrovém bazénu v Plzni, odkud si přivezl celkem šest stříbrných medailí. Tři ze seniorské a tři z dorostenecké kategorie. Muži s dorostenci plavali dohromady, ale výsledky byly vyhodnocovány zvlášť.



Novoveský si vyplaval druhá místa na 1500 metrů, 800 a 400 metrů kraul. Pokaždé za jedním z největších talentů současného českého plavání Janem Mickou z USK Praha. „Největší radost jsem měl asi z osmistovky, kterou se mi poprvé podařilo zaplavat pod osm minut," říká českobudějovický plavec, jenž na všech tratích vytvořil nové krajské seniorské rekordy. K medailím přidal ještě dvě čtvrtá místa na dlouhé polohovce a 200 metrů volným způsobem.



Pro Novoveského se nejedná o cenné kovy z mistrovství republiky mezi muži. Na loňském zimním šampionátu byl stříbrný na patnáctistovce i osmistovce.



Nominaci na evropský šampionát, který se uskuteční příští týden v Dánsku, bere jako svůj dosavadní životní úspěch. Zatím má za sebou účast „pouze" na juniorském mistrovství Evropy v polské Poznani, světový juniorský šampionát mu v létě jen těsně unikl.



V Herningu se představí na svých oblíbených tratích 1500 a 400 metrů volným způsobem. „Na patnáctistovku jsem splnil limit pro účast na Evropy. Na čtyřstovce mi těsně unikl, ale jakmile mám splněný limit pro jednu disciplínu, tak už k ní mohu navíc plavat cokoliv," vysvětluje. „Tyto dvě tratě umím nejlépe, proto jsem si je pro šampionát vybral. Osmistovka se totiž na mistrovství Evropy neplave."

Žádné přehnané cíle si pro premiérové setkání s evropskou elitou neklade. „Patnáctistovku bych chtěl poprvé zaplavat pod patnáct minut. To by mohlo znamenat umístění kolem dvacátého místa. To by mělo být reálné," věří.



Na čtyřstovce má ambice o něco nižší. Rád by zaplaval čas 3:46, což by znamenalo umístění zhruba na hranici první třicítky.

V Koh – i – nooru se připravuje pod vedením zkušených trenérek Evy Šmausové a Soni Šestákové. Především Šmausová, která je zároveň předsedkyní oddílu, je vyhlášená svou tvrdší trenérskou rukou. „Jsem za to ale rád. Trenér musí být přísný," usměje se Novoveský. Občas se prý sice ozve, ale moc si na své trenérky nedovolí. „Paní Šmausová už dobře ví, jak na mě," tvrdí.



Na tréninkové podmínky si nestěžuje. „Myslím, že jsou srovnatelné s našimi předními kluby. V tom není žádný problém. Důležité je, že mi vycházejí vstříc i ve škole," na dálku děkuje vedení Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích.



Za tréninkem i do školy dojíždí Novoveský každý den autobusem z Nové Vsi u Temelína. „Náročné to je, ale už jsem si zvykl. Ráno v autobusu většinou ještě znovu usnu, takže si odpočinu," tvrdí Novoveský. Trenérka Šmausová k jeho cestování přidává úsměvnou příhodu. „Když se mu ráno nechce hned na trénink, tak nevystoupí u Zelené ratolesti, ale jede až k nádraží. Pak nám tvrdí, že měl autobus zpoždění," vypráví trenérka, která však nelení a telefonicky si ověří, jaký je skutečný stav věcí. „Přísnost na Tomáše být musí, ale trénuje poctivě," dodá smířlivě.



Snem Tomáše Novoveského je účast na letním mistrovství Evropy na padesátimetrovém bazénu, jehož prestiž je ještě podstatně vyšší než v případě zimního šampionátu. Končit s plaváním, tak jako se to v tomto věku stává řadě jeho vrstevníků, rozhodně nehodlá. „Plavání mě baví, končit rozhodně nebudu," ujistí aktuální jihočeská plavecká jednička.