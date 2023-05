Zápas 21. kola II. ligy třeboňským házenkářům vůbec nevyšel. Pro druhou porážku v sezoně v poměru 23:32 si dojeli na půdu vršovické Lokomotivy a k potvrzení celkové druhé příčky musí ještě ve zbývajících dvou duelech získat aspoň dva body.

Třeboňští házenkáři po velmi matném výkonu prohráli ve 21. kole II. ligy ve Vršovicích 23:32. | Foto: Stanislav Hladík

Jihočeši dali příležitost širšímu kádru, ale ten nepřesvědčil. Hosté tak od začátku jen marně dotahovali manko, které se nakonec zastavilo na rozdílu devíti gólů – 23:32.

„K zápasu s Vršovicemi jsme odjížděli s vědomím, že nám po remíze ve Strakonicích stačí k potvrzení druhého místa uhrát dva body z posledních tří zápasů. Rozhodl jsem se tedy, že větší příležitost dostanou hráči, co toho moc v poslední době nenahráli. Zdenda Kubík se na hřiště dostal jen na pár minut, brankář Kuba Jareš vůbec a Lukáš Baierling s námi ani nejel. Mladší hráči, kteří v tomto zápase dostali opravdu hodně minut, mě zklamali ve dvou věcech. Ani částečně neplnili základní pokyny, co jsme si řekli před zápasem, a do utkání šli bez nasazení. Nebyly vidět žádné emoce, chuť vyhrát a poprat se o to, aby dostali více minut i v jiných zápasech,“ konstatoval hrající kouč Jiskry David Čapek.

Třeboň v sobotu 29. dubna čeká dohrávka 13. kola, v níž se ve své hale střetne s Havlíčkovým brodem (18 hodin).

Lokomotiva Vršovice – Jiskra Třeboň 32:23 (15:11)

Branky: Malý 11/3, Sirotek 7, Hanko 4, Tůma 4, Kovář 3, Bulant 1, Zíka 1 – Podsclan 4, Brchaň 4, Pitoňák 3, V. Dedek 3, Holický 3, Kubík 2/1, Čapek 1, Kortan 1, Vitha 1, Zahradník 1. Sedmimetrové hody: 3:1. Vyloučení: 1:2. Rozhodčí: Měšťánek, Lorenc.

Další výsledky 21. kola

Kutná Hora – České Budějovice 19:20, Nové Veselí B – Úvaly 36:22, Dolní Cerekev – Strakonice B 31:50, Havlíčkův Brod – Pardubice 33:20.

II. liga JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 19 17 1 1 616:416 35

2. Jiskra Třeboň 18 13 3 2 525:432 29

3. ČZ HBC Strakonice 1921 B 19 14 1 4 640:555 29

4. Lokomotiva České Budějovice 18 11 2 5 472:442 24

5. Sokol Úvaly 19 10 0 9 556:527 20

6. Jiskra Havlíčkův Brod 18 8 0 10 473:509 16

7. Lokomotiva Vršovice 19 7 1 11 522:515 15

8. SK Slavia Praha 19 7 1 11 510:536 15

9. TJ Dolní Cerekev 18 4 0 14 505:615 8

10. 1.HC Pardubice 20 4 0 16 508:631 8

11. Sparta Kutná Hora 19 3 1 15 435:584 7