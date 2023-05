Třeboňští házenkáři brány I. ligy neotevřeli. V barážové sérii podlehli i podruhé nadupanému béčku pražské Dukly, tentokrát 22:26.

Třeboňští házenkáři obsadili ve II. lize druhou příčku, ale v následné baráži o účast v I. lize podlehli béčku pražské Dukly. | Foto: archiv klubu

Hráči Jiskry po odřeknutí béčka Nového Veselí, které vyhrálo druholigovou skupinu Jihovýchodní Čechy, narychlo jako druhý tým tabulky kývli na nabídku poprat se se suverénem druhé skupiny o postup do vyšší soutěže. Doma po vyrovnaném průběhu podlehli 26:28, na palubovce soupeře jim však utekl začátek a proti mladému a fyzicky výtečně připravenému soupeři, který mohl využít i některé pendly z extraligového týmu Dukly, to pak měli složité. Ale oba duely absolvovali se ctí.

„Nepovedl se nám začátek utkání, kdy jsme zase dělali hodně chyb v útoku a dostávali jsme góly z brejků. Naštěstí jsme do přestávky udrželi jakžtakž přijatelný rozdíl ve skóre, ale v součtu obou zápasů byl už rozdíl větší. Museli jsme tedy zariskovat a pustit se s mladým dukelským týmem do rychlé hry. Začala nám lépe fungovat obrana, nastříleli jsme nějaké góly a byli jsme zpět ve hře. Fyzicky to však bylo hodně náročné a přestože jsme sestavou rotovali, nedokázali jsme se v tomto ohledu soupeři vyrovnat. Ono se není čemu divit, hráči Dukly trénují šestkrát týdně v hale plus třikrát v posilovně, tomu se dá těžko konkurovat. V závěru zápasu jsme už museli hrát vabank a otevřít obranu, risk se nepovedl, a tak jsme prohráli rozdílem čtyř branek. Jinak bychom mohli klidně sahat po remíze, ale ta by pro nás nic neřešila. V momentech, kdy na hřišti nebyl Martin Rakouský, dokázali jsme je přehrávat, ale tento hráč Dukly byl opravdu rozdílový a je vidět, že ne nadarmo dává pravidelně góly jak v extralize, tak i v evropských pohárech,“ konstatoval hrající kouč Třeboně David Čapek.

Dukla Praha B – Jiskra Třeboň 26:22 (17:12)

Branky: M. Rakouský 6, Bolehovský 5, Šebesta 4, Vlček 3, Melich 3/3, J. Rakouský 2, Matějka 2, Hrubý 1 – Baierling 6/2, Brchaň 4, Podsclan 3, Pitoňák 2, Bürger 2, Zahradník 2, Kubík 2/2, Povolný 1. Sedmimetrové hody: 3/3:5/4. Vyloučení: 1:3. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Diváci: 70.

První utkání: 28:26.