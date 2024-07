Psal se rok 1984. Doma Dukla Praha v házenkářském Poháru mistrů evropských zemí vyhrála senzačně 21:17. V Šabacu (tehdejší Jugoslávie) čekalo Duklu bouřlivé prostředí. Během chvíle v Šabacu vedly domácí hvězdy 5:1. "V tu chvíli nás domácí mleli," přikyvuje i po létech brankář Michal Barda. Skvělý gólman zneškodnil tři sedmičky, v poločase Šabac vedl jen o dvě branky. Nakonec na ukazateli svítilo skóre 21:17. Úplně stejně jako v Praze. Slavné vítězství vystříleli hráči Dukly Praha v sedmičkách. Oslava kulatého výročí proběhla v Třeboni. Na dotazy Deníku odpovídal slavný brankář Dukly Praha Michal Barda.

Proč Třeboň?

Protože je odsud Jirka Homolka. Kapr. Takže ten to všechno zorganizoval a už jsme tady byli jednou. A teď, když se nabízelo takové kulaté výročí, tak jsme to samozřejmě s radostí využili, protože tady je krásně.

Bylo něco tajného ve vašem třídenním plánu na jihu Čech?

Ne, nebyla žádná tajnost. Prostě pohoda, povídání, vzpomínání, výlet na rybník, na loď okolo světa.

Vy jste s házenou procestovali asi celý svět. V Třeboni jste jeli na lodi okolo Světa?

Cestovali jsme , to je pravda. Nakonec vždycky platí to, co jsme zažili sami mezi sebou. Ta parta, která při tom vznikla. Jak jsme si pomáhali, jak jsme spolu žili takovou dlouhou dobu a občas prohráli a občas taky něco vyhráli.

Házenkáři Dukly Praha v Třeboni | Video: Deník/ Kamil Jáša

To jsou zápasy, ale předpokládám, že na lodi okolo Světa jste ještě nebyli?Někteří ano, protože já třeba jsem sem jezdil už před mnoha a mnoha lety do kempu v Doubí a v Třeboni jsme měli takovou základnu na letní přípravu ještě se Slavií. Takže řada lidí má různé vzpomínky a různé akce, které tady absolvovala.

Připomněl jste Doubí. To myslím byl docela vyhlášený sportovní areál, kam jezdili třeba i reprezentační hokejisté?

Tam jsme sportovali, tam jsme měli letní přípravu, tam jsme se potkávali taky s bratry Svojanovskými, kteří tam trénovali na olympiádu.

Když se vrátíme k úspěchu před čtyřiceti roky, nemrzí vás, že vlastně zůstal ojedinělý?

Nám nepřišlo, že byl ojedinělý, protože pro nás to byla dlouhá cesta. Než jsme se na tu úroveň dostali, tak jsme doufali, že na to navážeme právě při olympiádě v Los Angeles. A to se nepovedlo. Rozhodnutí, které vlastně s námi nemělo co společného, jsme nebyli schopní ovlivnit. Takový je život.

Volejbalisté mají poslední medaili z OH z roku 1968. Házená na to není o moc lépe…

…není. O čtyři roky, protože v Mnichově v roce 1972 měli házenkáři stříbro, ale od té doby už taky žádná velká placka nebyla. Alespoň u chlapů.

Čím to je?

Já nevím, to by bylo na povídání na několik dní. Já se do toho radši nebudu pouštět.