Třeboň - „Čeká nás nejtěžší rok v třeboňské éře,“ tvrdí trenér házenkářů TJ Jiskra Lázně Třeboň Vladislav Jordák.

Třeboňský tým letos podstatně omladil. Některé zkušené opory ukončily své působení v Jiskře a tak vypomohou jedinému jihočeskému zástupci v nejvyšší soutěži mužů strakoničtí házenkáři. | Foto: Tomáš Uhrinek

Hodně těžkou premiéru mají před sebou v sobotu dopoledne házenkáři TJ Jiskra Lázně Třeboň. V prvním utkání domácí nejvyšší soutěže přivítají jednoho z favoritů soutěže Zubří. O nové sezoně jsme si povídali s trenérem jediného jihočeského klubu v extralize mužů Vladislavem Jordákem.

Jaká byla loňská sezona, která pro vás začala parádně, nakonec jste se ale museli strachovat o záchranu?

Loňská sezona? Jedním slovem spokojenost. Udržela se extraliga, což byl cíl těžký a důležitý. Povedl se nám také nádherný zážitek ve čtvrtfinále Českého poháru, kdy jsme porazili Duklu Praha a postoupili do semifinále. Začátek sezony byl také parádní, dařilo se nám, pak bylo vidět, že už ostatním nestačíme. Je vidět, že když tu nejsou finanční prostředky, aby se pořádně trénovalo, což je v Třeboni dlouhodobý problém, forma jde dolů. Jak se netrénuje, na soutěž nemůžete stačit. Ale zvládli jsme to a ligu udrželi.



A jak by měla vypadat ta letošní sezona?

Letos se můžeme jen těšit. Čeká nás nejtěžší rok v třeboňské éře. Máme tu devatenáctileté kluky, protože nám skončili hráči jako Šulc a Mošovský. Byli to opory, výborní hráči, jejichž góly nám už v přípravě chybí. Naším největším problémem je útok. Myslím, že to bude ještě horší než loni. Máme nyní nejmladší tým v soutěži.



Takže cílem je opět záchrana v extralize?

Cílem je jakékoliv jiné místo, jen ne to poslední.



A jaká je šance, že se vám to podaří?

Šance? Ta tu je. Musíme vsadit na to, že budeme hrát kolektivně. Individuality nemáme, i minulou sezonu jsme sázeli na týmovou práci. Když jeden pro druhého nebude chtít makat a vyhrávat společně, nemáme šanci na udržení soutěže.



Jak jste se na letošní ročník extraligy připravovali?

Začali jsme jako vždy poslední týden v červenci. Klasickou přípravou, která se nám osvědčila už loni. Tedy taková, že jsme dělali více rychlosti a rychlostní vytrvalosti. Kluci absolvovali neskutečně hodně tréninkových jednotek, naložil jsem na ně dost. Ale bohužel se nemohli zúčastnit všech tréninků všichni hráči. Měli práci, nemohli se tolik věnovat házené, to je pro mě zklamání. Ale je to dáno penězi, jak už jsem říkal. Kluci musejí na brigády, aby si vydělali a je to pak vidět ve hře. Odehráli jsme několik turnajů, ale výsledky pro mě nejsou důležité. Je třeba se zaměřit na určité věci, které nám moc nejdou a pilovat je při těchto zápasech.



Kádr se vám poměrně dost změnil, hlavně hodně omladil. Jak tedy bude vypadat třeboňský tým pro extraligu?

Odešly nám některé opory, přicházejí k nám mladí kluci z dorostu i ze Strakonic. Hráli ale zatím jen nižší soutěže, to je naprosto rozdílná kvalita.

Uvědomili jsme si, že to nebude sranda. Přínosem ale tito kluci budou.



A vy ještě obléknete dres a vyběhnete na hřiště pomoci několika přesnými zásahy, jako tomu bylo i v loňské sezoně?

To nebudu komentovat.



Kdo by měl být tedy tahounem Jiskry při tažením za záchranou?

Lidi, na které sázím, jsou Kubík, Loskot, Kotlaba, Čapek a Víťa Schams. Lidé, kteří jsou osobnostmi družstva. Jsou to hráči, ne žáci házené, ale hráči. Na ně spoléhám nejen po té sportovní stránce, ale i co se týče morálně-volních vlastností. S házenou žijí, nikdy mě nezklamali.



Které týmy pro vás budou největšími soupeři, kdo se naopak prát o medaile?

Dole s námi bude určitě Kopřivnice s Brnem, to je jasné. Na vrchu budou bojovat Lovosice, myslím, že i Karviná se s příchodem nového trenéra zvedne. Zubří je vždy kvalitní, Dukla jim bude šlapat na paty, překvapit by mohl letos i Jičín.



Některé domácí zápas letos budete hrát od 11 hodin, proč došlo k této změně?

Tuto změnu jsem inicioval já. Musel jsem skloubit start strakonických hráčů, kteří hrají za nás i za svůj domácí oddíl. To byl jediný důvod. Po zápase v 11 hodin mohou ještě odjet na zápasy z Třeboně a vše je v dosahu. Strakonice hrají také večer, kluci by to nestíhali. A bez nich bych se neobešel.

KÁDR JISKRY:

Brankáři: Jareš Jakub, Brcháň Jan, Schams Vít, Karták Roman

Levá křídla: Kubík Zdeněk, Kotlaba Robert

Levé spojky: Štěch Vojtěch, Masák Miroslav, Tockstein Michal, Baierling Lukáš

Střední spojka: Loskot Martin

Pivoti: Čapek David, Mareš Vít, Zbíral David, Jordák Vladislav, Farka Petr, Halámka Stanislav

Pravá křídla: Nohava Martin, Pražák Martin, Kostelecký Jiří

Pravé spojky: Brcháň Martin

Trenér: Mgr. Jan Pavlovský a Vladislav Jordák

Vedoucí družstva: Ing.Zdeněk Kubík

Lékař: MUDr.Šteffl Jiří

Masér: Bednářová Helena

ZMĚNY V KÁDRU:

Přišli: Masák Miroslav a Zbíral David (hostování ze Strakonic), Tockstein Michal a Karták Roman (z dorostu), Štěch Vojtěch (návrat ze Sez.Ústí)

Odešli: Šulc Jakub (ukončení činnosti rod.důvody), Mošovský Martin (přestup Strakonice), Pristaš Maroš (přestup Libčice n.Vlt.)



ROZPIS EXTRALIGY:

1. kolo:

10. září 2011 11h

Třeboň - Zubří



2. kolo:

17. září 2011 18h

Kopřivnice - Třeboň



3. kolo:

24. září 2011 11h

Třeboň - Brno



4. kolo:

1. října 2011 11h

Třeboň - Jičín



5. kolo:

9. října 2011 17h

Frýdek-Místek - Třeboň



6. kolo:

15. října 2011 11h

Třeboň - Lovosice



7. kolo:

22. října 2011 18h

Plzeň - Třeboň



8. kolo:

29. října 2011 11h

Třeboň - Karviná



9. kolo:

13. listopadu 2011 11h

Přerov - Třeboň



10. kolo:

19. listopadu 2011 17

Třeboň - Dukla



11. kolo:

27. listopadu2011 10:30

Hranice - Třeboň



12. kolo:

3. prosince 2011 18h

Zubří - Třeboň



13. kolo:

10. prosince 2011 17h

Třeboň - Kopřivnice



14. kolo:

17. prosince 2011 17h

Brno - Třeboň



15. kolo:

8. února 2012 18h

Jičín - Třeboň



16. kolo:

11. února 2012 17h

Třeboň - Frýdek-Místek



17. kolo:

18. února 2012 17h

Lovosice - Třeboň



18. kolo:

25. února 2012 17h

Třeboň - Plzeň



19. kolo:

4. března 2012 10h

Karviná - Třeboň



20. kolo:

10. března 2012 17h

Třeboň - Přerov



21. kolo:

17. března 2012 16:30

Dukla - Třeboň



22. kolo:

24. března 2012 17h

Třeboň - Hranice