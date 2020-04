Před patnácti lety, v dubnu 2005, si třeboňští házenkáři už tři kola před odehráním základní části I. ligy zajistili postup do extraligy, když doma přehráli poslední Vítkovice 26:17. V tom roce po čtyřech sezonách končila společná česko-slovenská interliga mužů a sedm českých účastníků pro další ročník tuzemské extraligy doplnila pětice nejlepších celků z I. ligy, mezi nimi právě i lázeňský tým. Přinášíme přepis rozhovoru s tehdejším koučem Jiskry Romanem Budínem:

Přestože základní část I. ligy ještě není kompletně odehrána, v Třeboni už vědí, že postup do příštího ročníku extraligy jim neunikne. Svěřenci trenérů Romana Budína a Petra Šulce dokázali to, v co před sezonou věřil málokdo, navíc si ještě ze čtvrtého místa zahrají prvoligové play off.

Trenér Roman Budín tak může v klidu a bez emocí rekapitulovat uplynulé období a také přemýšlet o tom, jak se popere s tuzemskou nejvyšší soutěží.

Považujete postup do extraligy za velký úspěch třeboňské házené?

Určitě, je to obrovský úspěch. Před sezonou bych opravdu vůbec nevěřil, že tři kola před koncem základní části budeme v první čtyřce. Čekal to jen málokdo.

Byl po vítězství nad Vítkovicemi důvod k oslavám?

Oslavy propukly hned po skončení zápasu. Diváci se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči. Všichni hráči se sprchovali šampaňským přímo na palubovce. Pak se slavilo ještě v restauraci Daskabát a v Roháči až do rána.

Postup do extraligy je určitě příjemnou záležitostí, ale přemýšlíte nad tím, jak bude vypadat kádr v příští sezoně?

Je pravda, že nám začínají starosti. Extraliga je nejvyšší soutěží, mančafty, které tam budou, jsou nesmírně kvalitní. O kádru se začínáme bavit.

Trenéři zůstanou?

Ještě se dohrává základní část, pak bude play off první ligy, ale teď už to vypadá, že realizační tým bude v tomto složení stejný i v příští sezoně.

Asi tušíte, že pro extraligu by se nějaké posily hodily.

Včera už jsme se o tom bavili na výboru klubu. Bude hrozně záležet na městu, zda eventuálně navýší nějaké finanční prostředky. Máme devět družstev, finance nám stačily přesně na halu a na dopravu. Uvidíme, jednání budou probíhat. Extraliga je přece jen o něčem jiném, doufáme, že najdeme se zastupiteli společnou řeč. Nejvyšší domácí soutěž je velkým úspěchem pro celý Jihočeský kraj.

Už jsme zmínil, že před vámi je důstojné dohrání závěrečných kol základní část. S čím pocestujeme do Kopřivnice?

To nebude jednoduchý zápas. Ze studijních důvodů nebude Bicek, ten měl poslední dobou vynikající formu. Nepojede ani Soucha, a tak příležitost dostanou hoši, kteří toho v poslední době příliš nenahráli. Už teď bych chtěl však pozvat diváky na další sobotu, kdy doma přivítáme Náchod, který bojuje o první pětku a my jsme nad ním dva roky nevyhráli. Bude to mít nádech velmi atraktivního souboje.

A pak už přijde atraktivní play off, v němž asi narazíte na Jičín.

Vypadá to tak. Včera jsem se ale dozvěděl nemilou věc, že v době konání play off je v třeboňské hale výstava psů a koček. Myslím, že to ale město vyřeší, protože diváci se budou chtít podívat na nejlepší celek první ligy.

Doplňme, že nováčkovská sezona 2005/2006 v elitní soutěži se házenkářům Třeboně velmi vydařila. V základní části extraligy obsadili sedmou příčku a ve čtvrtfinále play off podlehli pozdějšímu finalistovi ze Zubří 1:2 na zápasy.