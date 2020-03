Házenkáři Třeboně porazili ve 14. kole II. ligy Havlíčkův Brod 29:26 a udrželi vedoucí příčku skupiny Jihovýchodní Čechy. V dalším kole se Jihočeši představí v neděli ve Vršovicích (17), které jsou předposlední.

Marek Volf je defenzivním pilířem třeboňských házenkářů. | Foto: Stanislav Hladík

„Byl to spíše boj. Mohli jsme Brod určitě porazit i výrazněji, ale začíná se projevovat, že máme úzký kádr, což je důsledkem zranění i dalších absencí. Plusem bylo určitě zapojení dorostenců Kose s Pitoňákem, oba si vedli velmi slušně. Střelecky tým táhli Kubík a Brchaň, pěkné momenty měl Zahradník. Nyní jedeme do Vršovic, kde to na specifickém povrchu nebude jednoduché, a pak přivítáme druhé Úvaly. Tyhle dvě utkání nám hodně napoví, jak to je s našimi možnostmi. Pokud bychom však měli předvést podobný výkon jako s Havlíčkovým Brodem či předtím v Českých Budějovicích, asi by to na body nestačilo,“ konstatoval hrající kouč Jiskry Jaroslav Dušek.