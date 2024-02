Vstup do druhé poloviny sezony třeboňským házenkářům nevyšel. Ve 13. kole II. ligy prohráli na palubovce vedoucího béčka Nového Veselí 18:26.

Házenkáři Třeboně zahájili druhou polovinu sezony porážkou na hřišti rezervy Nového Veselí. | Foto: archiv Deníku

Jihočeši, kteří měli v úvodním jarním kole vzhledem k lichému počtu účastníků volný los, drželi s favoritem v úvodním dějství celkem krok. Veselí soupeři nejvíce uteklo v 25. minutě na čtyřbrankový rozdíl (11:7), kteří Jihočeši stáhli o dvě trefy.

Po přestávce se však v plné nahotě ukázala nízká produktivita třeboňským házenkářů, kteří dokázali skórovat jen osmkrát. S takovou vizitkou na úspěch pomýšlet nemohli. A přestože v defenzivě nepracovali špatně, Nové Veselí brzy odskočilo na pětibrankový rozdíl a náskok už si s přehledem pohlídalo až do konce.

Veselí a Soběslav jsou v semifinále, sezona končí Střelcům i Strakonicím

„Do Nového Veselí jsme nejeli v dobrém rozpoložení. Chybělo nám pár hráčů, já jsem kvůli zranění hrál také jen pár pasáží, když si kluci potřebovali oddechnout. Opět nás potopila naše nekvalita v útoku, ale chybělo i větší nasazení. Za poslední dva roky je to nejhorší výsledek, co jsme proti Novému Veselí uhráli. A to je nutné podotknout, že soupeř byl rovněž v oslabené sestavě. Zkrátka, bez tréninku se kvalitně hrát nedá a pokud podobný výkon předvedeme o víkendu v Cerekvi, tak asi také odjedeme bez bodů,“ uvedl hrající kouč Třeboně David Čapek.

Do Dolní Cerekve se jeho tým, který je v tabulce i po třetí porážce v sezoně nadále třetí, vypraví v sobotu 24. února (17 hodin).

Sokol Nové Veselí B – Jiskra Třeboň 26:18 (12:10)

Nejvíce branek: Parolly 9, Karban 6, Rubáč 3 – Kubík 7, Brchaň 3, Dedek 2, Podsclan 2, J. Neužil 2. Sedmimetrové hody: 1/1:4/2. Vyloučení: 3:4. Rozhodčí: Beňuš, Uhlíř. Diváci: 65.

Další výsledky 13. kola

Úvaly – Pardubice 37:24, Plzeň – České Budějovice 33:27, Havlíčkův Brod – Kutná Hora 24:31, Vršovice – Dolní Cerekev 33:26

II. liga JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 12 12 0 0 372:272 24

2. Talent Škoda JS Plzeň 12 10 0 2 369:302 20

3. Jiskra Třeboň 10 7 0 3 264:232 14

4. Lokomotiva Vršovice 12 6 2 4 355:356 14

5. Sokol Úvaly 12 6 0 6 343:327 12

6. HBC JVP Strakonice 1921 B 11 5 2 4 350:342 12

7. Lokomotiva České Budějovice 11 4 1 6 307:301 9

8. Jiskra Havlíčkův Brod 12 3 2 7 280:317 8

9. Sparta Kutná Hora 12 3 1 8 322:384 7

10. 1.HC Pardubice 12 1 2 9 303:364 4

11. TJ Dolní Cerekev 12 2 0 10 325:393 4