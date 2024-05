Trenér Jiskry Třeboň Tomáš Klíma má práce až nad hlavu. Věnuje se dětem, kterých se v loděnici schází až překvapivě velký počet. Veslařský klub pořádá aktivity, které děti baví, proto se okolo loděnice vytvořila skvělá parta. "V poslední době, kdy jsem tady jako profesionální trenér, tak jsme udělali spoustu různých aktivit, které děti přilákaly na veslování," říká a pokračuje: "V podstatě to jsou sportovní tábory příměstské, které pořádáme, děláme nejrůznější akce. Třeboň spolupracuje se školami, základními i středními a s gymnáziem."

Přímo v loděnici mají Třeboňští dres, který připomíná slavnou historii. Třeboňskou čtyřku s kormidelníkem, která vybojovala zlato na OH v Helsinkách, nebo si připomínají Václava Vochosku, který má dvě olympijské medaile. Z Montrealu a z Moskvy. "Když ještě žil pan Jindra, byl to poslední žijící olympijský vítěz ze slavné čtyřky, tak dorazil třeba na ukončení sezóny. Pan Jindra sem chodil a povídal o tom, jak závodili na olympiádě v Helsinkách v roce 1952, potom v Melbourne o další čtyři roky později."

Zdálo by se, že veslování je individuální sport, ale tak jednoznačné to není: "Individuální ano, ale když člověk jede na skifu. Jinak je to naopak hodně kolektivní. Snažíme se udržet výbornou partu, což si myslím, že se nám daří. Děláme spoustu aktivit." A tak veslaři z Jiskry vyrážejí na kola, připravují se na Primátorky, věnují se sportovním aktivitám na Tyršově stadionu. "Držíme jednu partu," potvrdil trenér Tomáš Klíma.