Nejprve doma přivítali Dolní Cerekev, která v soutěži ještě nebodovala. Hosté z Vysočiny stačili držet krok pouze v prvním poločase. Po přestávce už jasně dominovala Jiskra, která nakonec zvítězila desetibrankovým rozdílem.

Soupeř zcela jiného ražení čekal na Jihočechy v dalším kole. Do zápasu na půdě favorizovaného Sokola Vršovice nevstoupil tým třeboňských starších dorostenců vůbec špatně a chvílemi domácí i přehrával. Několika dobrými zákroky se v brance blýskl Ondra Vopěnka, v útoku zase předvádělo kvalitní a bojovnou hru trio spojek Pitoňák, Michal Vopěnka a Kalbáč, kterým se do střeleckých příležitostí podařilo dostávat především Dobeše. Tento vyrovnaný stav vydržel přibližně do dvacáté minuty prvního poločasu, kdy Třeboň několika zbytečnými chybami předala soupeři otěže hry.

Po obrátce se hosté chtěli vyvarovat technických chyb a pokusit se vrátit zpět do zápasu, ale to jim vršovický celek nedovolil a postupně navyšoval vedení. Největší rozdíl byl vidět až v závěrečné desetiminutovce, kdy Třeboň doplatila na úzký kádr.

V 10. kole třeboňští starší dorostenci přivítají doma v sobotu 30. listopadu Liberec (16 hodin).

Jiskra Třeboň – TJ Dolní Cerekev 29:19 (14:10)

Branky: Kos 8, M. Vopěnka 7/3, Dobeš 4, Pitoňák 4, Kohout 2, Švadlena 2, Kubín 1, Podsclan 1 – Plavec 6, Palán 3, Mangl 3/1, O. Krajíček 2, Viktorin 2, Musil 1, Pádivý 1, J. Krajíček 1. Sedmičky: 3:1. Vyloučení: 4:5. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Halada, Sovová. Diváci: 54.

Sokol Vršovice – Jiskra Třeboň 33:25 (16:12)

Branky: Šmejkal 10/1, Chytil 7, Jestříbek 7, Matějašek 6, Švihlík 1, Škarohlíd 1, Janata 1 – Dobeš 11/1, Vopěnka 5/1, Kalbáč 4, Pitoňák 2, Podsclan 2, Kos 1. Sedmičky: 1:2. Vyloučení: 7:0. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Moravec, Tůma. Diváci: 34.

1. Dvůr Králové 10 8 1 1 297 : 214 17

2. Sokol Vršovice 9 8 0 1 323 : 198 16

3. Louny 10 8 0 2 299 : 242 16

4. Liberec 9 7 0 2 313 : 209 14

5. Náchod 9 6 0 3 295 : 237 12

6. Loko Vršovice 9 5 0 4 286 : 274 10

7. Třeboň 9 4 1 4 248 : 226 9

8. Chodov 9 4 0 5 239 : 252 8

9. Havlíčkův Brod 9 2 0 7 231 : 262 4

10. Pardubice 9 2 0 7 217 : 259 4

11. Dolní Cerekev 9 0 0 9 195 : 362 0

12. Starý Plzenec 9 0 0 9 122 : 330 0