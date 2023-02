Jiskra výborně odehrála podzimní část sezony, kdy skončila s bilancí osmi výher a dvou remíz druhá za béčkem Nového Veselí. Povedenou úvodní část nastartovala obnovená premiéra ostřílených harcovníků Davida Čapka, Zdeňka Kubíka, Jana Vithy a brankáře Jakuba Jareše, tedy ostřílených harcovníků, kteří zažili postup do nejvyšší soutěže a kteří se do třeboňského dresu oblékli znovu po deseti letech.

„Přišlo přes pět set diváků, hala byla skoro plná, to nás nabudilo a pak jsme se vezli na úspěšné vlně. Chtěli jsme, aby se něco podobného stran diváckého zájmu povedlo i nyní na začátku druhé části sezony. Slovo dalo slovo a my se rozhodli pomoci těm, kteří to potřebují. A volba padla na místní mobilní hospic, který má na Třeboňsku dobrý zvuk,“ vysvětluje opora Jiskry a zároveň hrající kouč David Čapek.

Vstupné na zápas se nebude vybírat, ale návštěvníci budou mít možnost podle svého uvážení přispět při vstupu do haly libovolnou částkou přímo pracovníkům hospice. A finanční obnos složí i samotní aktéři střetnutí.

„Věřím, že přijde hodně lidí a podaří se vybrat nějakou slušnou částku. Náš tým se připojí rovněž, za každý vstřelený gól vložíme sto korun. A kontaktovali nás už i z Dolní Cerekve, že se na této charitativní akci budou také finančně podílet, což je skvělé a velmi nás to potěšilo,“ podotkl.

Jak už bylo řečeno, třeboňským házenkářům se první polovina sezony vydařila možná až nad očekávání a navíc v ní uhájili neporazitelnost. „Dobře jsme potrénovali a vzadu to zavřel brankář Kuba Jareš, který má stále extraligovou kvalitu. Je vidět, že gólmani stárnou pomaleji,“ směje se 37letý házenkář.

Na tyto výkony by chtěl jeho tým navázat i ve druhé části sezony. „Chceme vyhrát každý zápas a rádi bychom se poprali i o první příčku. Ale béčko Nového Veselí, které je hlavním favoritem a v případě potřeby může sáhnout do extraligového týmu, má prý také zájem postoupit, tak uvidíme, jak se to vyvine a zda je to reálné. My navíc teď v zimě nemohli trénovat tak kvalitně jako před sezonou, protože v kádru máme řadu studentů, kteří dojíždí. V týdnu jsme tedy chodili s dorostenci a všichni jsme se na tréninku sešli až v pátek,“ vysvětluje David Čapek a dodává, že během zimní pauzy k žádnému pohybu v kádru nedošlo.

Za vysvětlení ještě stojí skutečnost, proč Jiskra vstoupí do jarních odvet až o tři týdny později než ostatní účastníci soutěže? Důvody jsou prozaické. „Před prvním jarním utkáním v Novém Veselí jsme měli házenkářský ples, tak jsme soupeře požádali o odložení, čemuž vyhověl. Při druhém, kdy jsme měli doma hrát s Havlíčkovým Brodem, se v hale konala jiná akce a ve třetím jsme měli kvůli lichému počtu účastníků volný los,“ vysvětluje souhru okolností.

A jak vlastně došlo ke comebacku zmiňovaných čtyř borců? „Já působil celých deset let v Rakousku, pět let tam se mnou strávil po odchodu ze Strakonic i Kuba Jareš. A už jsme nechtěli dojíždět. Pak jsem se společně s dalšími sešli na nějaké oslavě, kde jsme se společně s Zdendou Kubíkem a Honzou Vithou dohodli, že se ještě Třeboni pokusíme pomoci,“ tvrdí David Čapek, který druholigový tým koučuje společně s Kubíkem a s Vithou se zase vrhl na funkcionářskou půdu v klubovém výboru.

Program II. ligy JZČ

15. kolo - sobota 22. února (18)

Třeboň - Dolní Cerekev

16. kolo - neděle 5. března (17)

Slavia Praha - Třeboň

12. kolo - sobota 11. března (17)

Nové Veselí B - Třeboň

17. kolo - sobota 18. března (19)

Třeboň - Pardubice

18. kolo - neděle 26. března (16)

Úvaly - Třeboň

19. kolo - sobota 1. dubna (18)

Třeboň - České Budějovice

20. kolo - sobota 15. dubna (16)

Strakonice B - Třeboň

21. kolo - neděle 23. dubna (16)

Loko Vršovice - Třeboň

13. kolo - sobota 29. dubna (18)

Třeboň - Havlíčkův Brod

22. kolo - sobota 6. května (18)

Třeboň - Kutná Hora