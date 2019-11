Házenkáři Třeboně v 8. kole II. ligy porazili ve své hale Dolní Cerekev 30:24 a po porážce do té doby vedoucího strakonického béčka od Sezimova Ústí se vyhoupli do čela tabulky skupiny Jihovýchodní Čechy.

Marek Volf je defenzivním pilířem třeboňských házenkářů. | Foto: Stanislav Hladík

Jihočeši se museli obejít bez zraněného Jakuba Neužila i nemocného hrajícího kouče Jaroslava Duška a možná i proto byl z jejich strany úvod poněkud rozpačitý. To však netrvalo dlouho, zhruba od 10. minuty se začal favorit prosazovat a už do přestávky si vytvořil rozhodující náskok, který si hlídal až do konce.