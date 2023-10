Dva zápasy nového ročníku II. ligy mají za sebou třeboňští házenkáři. V premiérovém utkání podlehli béčku Nového Veselí, jež obhajuje prvenství ve skupině Jihovýchodní Čechy, v tom druhém zdolali Dolní Cerekev, ale jejich výkon nebyl optimální ani plně koncentrovaný.

Richard Pitoňák byl s šesti góly nejlepším střelcem třeboňských házenkářů v souboji s Dolní Cerekví, který Jiskra vyhrála 23:21. | Foto: Stanislav Hladík

Jiskra Třeboň – Sokol Nové Veselí B 21:24 (10:10)

David Čapek, hrající trenér Třeboně: „S rezervou Nového Veselí jsme sice prohráli, ale byli jsme až do konce zápasu ve hře. Rozhodly dvě pasáže a to, kdy jsme byli ve vedení o tři góly, soupeř byl v útoku bezradný a my mu třemi technickými chybami darovali tři laciné góly. A pak závěrečná desetiminutovka, během níž jsme nedokázali proměnit několik vyložených šancí. Přesto beru tento zápas pozitivně. Když se kouknu na to, jak probíhaly dva měsíce přípravy a pohárový zápas v Úvalech, tak tentokrát jsme předvedli o třídu lepší výkon. I rozhodčí mi po zápase řekli, že kvalitou tento zápas do této soutěže nepatřil, že to byla kvalita první ligy. Našim nejlepším hráčem byl brankář Kuba Jareš, který nás celý zápas držel ve hře.“

Nejvíce branek: Brchaň 5, Brabec 4, Kubík 4/2, Zahradník 3 – Hajčman 6/1, Popela 6/3, Jochman 5, Dlouhý 4. Sedmimetrové hody: 4/2:5/4. Vyloučení: 3:2. Rozhodčí: Ledvinka, Tůma. Diváci: 100.

Jiskra Třeboň – TJ Dolní Cerekev 23:21 (14:9)

David Čapek: „Po velice dobrém výkonu proti Novému Veselí jsem varoval před podceněním Dolní Cerekve. Od začátku jsme k zápasu přistoupili zodpovědně, dvacet minut jsme byli lepším týmem, pak ale koncentrace polevila. Od dvacáté do padesáté minuty jsme úplně vypadli z role. Nakonec jsme o výhře rozhodli až v závěrečné minutě. Nebylo to kvalitou soupeře, bylo to naší nekvalitou. Celou přípravu apeluji na to, že jediné, co nás může v tabulce udržet nahoře, je maximální bojovnost. Bohužel se v tomto zápase vytratila. Celý zápas velice dobře odchytal Tomáš Neužil, Kuba Jareš šetřil síly.“

Nejvíce branek: Pitoňák 6, Dedek 3, Brabec 3 – Veselý 9/4, Viktorin 6, Palán 2. Sedmimetrové hody: 0:5/4. Vyloučení: 3:2. Rozhodčí: Směja, Beňuš. Diváci: 120.

II. ligy JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 3 3 0 0 91:67 6

2. Sokol Úvaly 3 2 0 1 98:78 4

3. Talent Škoda JS Plzeň 2 2 0 0 64:52 4

4. Lokomotiva Vršovice 3 2 0 1 91:87 4

5. Sparta Kutná Hora 3 1 1 1 86:86 3

6. 1.HC Pardubice 3 1 1 1 74:77 3

7. Jiskra Třeboň 2 1 0 1 44:45 2

8. HBC JVP Strakonice 1921 B 2 1 0 1 54:66 2

9. Jiskra Havlíčkův Brod 3 1 0 2 69:82 2

10. Loko České Budějovice 3 0 0 3 82:89 0

11. TJ Dolní Cerekev 3 0 0 3 76:100 0