V roli velkého favorita vstupovali do utkání 17. kola II. ligy třeboňští házenkáři. Tu nakonec vítězstvím 30:25 nad Pardubicemi potvrdili, ale na dva body se proti týmu, který po tomto kole klesl až na poslední místo tabulky, hodně nadřeli.

Házenkáři Třeboně v 17. kole II. ligy poradili s Pardubicemi, ale jejich výkon nebyl optimální. | Foto: archiv klubu

Úvod vůbec nenasvědčoval, že pozdější vývoj nebude pro lázeňský tým podle předpokladů. Domácí, namlsaní výhrou na půdě vedoucího Nového Veselí, vedli po devíti minutách 5:2 a po čtvrthodince 9:4. Pak se jim přestalo dařit, hosté vycítili šanci a začali vystrkovat růžky. V závěru první půle během tří minut, kdy hráči Jiskry úplně vypadli z role, pěti góly v řadě otočili skóre ve svůj prospěch – 13:14.

Po změně stran to byla dlouho přetahovaná o každý gól a Jihočeši se dostali do vedení až v 51. minutě (22:21). Pardubice sice vzápětí opět srovnaly krok, ale pak přišel zlomový moment, kdy domácí tým vstřelil čtyři góly za sebou (26:22) a náskok už si pohlídal. Výkon vítězů však tentokrát postrádal obvyklé parametry.

„S Pardubicemi jsme určitě čekali lehčí zápas než to ve výsledku byl. Začátek se nám ještě vcelku povedl, ale zhruba od patnácté až do čtyřicáté minuty jsme byli jasně horší. Naštěstí jsme dokázali v posledních dvaceti minutách dát do zápasu i více bojovnosti a dotáhli jsme ho do vítězného konce. Jsem rád, že jsme zápas, který se pro nás vůbec nevyvíjel dobře, dokázali dovést do vítězného konce. Ono není umění vyhrávat rozdílem třídy, ale dokázat uspět, i když se vám vůbec nedaří,“ podotkl hrající kouč Třeboně David Čapek.

V dalším kole se Jiskra představí v neděli 26. března na palubovce Sokola Úvaly (16 hodin).

Jiskra Třeboň – 1.HC Pardubice 30:25 (13:14)

Branky: Kubík 8/4, Bürger 5, Vitha 4, Pitoňák 3, Podsclan 2, Zahradník 2, Dedek 2, Holický 2, Kortan 1, Čapek 1 - Chalupník 7, Jeníček 6, Joudal 3, Janáček 3/2, Doležal 2, Novotný 2, Padevět 1, Šmahel 1. Sedmimetrové hody: Vyloučení: 3:3. Rozhodčí: Měšťánek, Sláma. Diváci: 189.

Další výsledky 17. kola

České Budějovice – Úvaly 25:23, Vršovice – Slavia Praha 29:37, Havlíčkův Brod – Strakonice B 32:33, Kutná Hora – Dolní Cerekev 36:32.

II. liga JZČ

1. Sokol Nové Veselí B 15 13 1 1 477:328 27

2. Jiskra Třeboň 14 11 2 1 411:323 24

3. ČZ HBC Strakonice 1921 B 16 12 0 4 519:463 24

4. Loko České Budějovice 14 9 2 3 373:326 20

5. Sokol Úvaly 15 8 0 7 441:421 16

6. Jiskra Havlíčkův Brod 15 6 0 9 387:427 12

7. Lokomotiva Vršovice 15 5 1 9 396:394 11

8. SK Slavia Praha 16 5 1 10 423:460 11

9. TJ Dolní Cerekev 15 4 0 11 424:501 8

10. Sparta Kutná Hora 15 3 1 11 348:466 7

11. 1.HC Pardubice 16 3 0 13 407:497 6