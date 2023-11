Házenkáři Třeboně v 9. kole II. ligy zdolali v dramatické bitvě Plzeň 26:22 a na silného protivníka se v tabulce bodově dotáhli.

Třeboňští házenkáři porazili Plzeň 26:22 a v tabulce se posunuli na třetí místo právě za svého soupeře, na kterého se bodově dotáhli. | Foto: Stanislav Hladík

Začátek zastihl v lepším rozpoložení domácí tým, který si po čtvrthodině vypracoval pětibrankový náskok (9:4). Hosté však prokázali svou kvalitu a do přestávky dokázali skóre otočit – 12:13.

Vyrovnaný souboj nabídl i druhý poločas, o čemž svědčí stav 21:21, který platil v 54. minutě. Pak však Jiskra vstřelila tři góly za sebou, Plzeň navíc zahodila sedmičku a Jihočeši už si cenné vítězství vzít nenechali.

„Přijel k nám tým s ohromnou kvalitou a s ambicemi na postup, což bylo vidět už od rozcvičky. My si však z předchozího zápasu se Strakonicemi přenesli nasazení a bojovnost. Úvodních patnáct minut patřilo nám, pak zase byla až do přestávky lepší Plzeň. Ze začátku druhé půle byli na koni spíše hosté, my zápas zlomili v závěrečné čtvrtině, v níž jsme inkasovali pouze tři góly. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, mohl bych vyjmenovat všech patnáct spoluhráčů, tento zápas jsme vyhráli jako tým. Kvalitou byla Plzeň lepší, ale my do utkání dali srdce a šli jsme si za výhrou,“ konstatoval spokojeně hrající kouč Třeboně David Čapek.

V dalším kole Jiskra v sobotu 25. listopadu ve své hale přivítá Havlíčkův Brod (18 hodin).

Jiskra Třeboň – Talent Škoda JS Plzeň 26:22 (12:13)

Nejvíce branek: Kubík 6/2, Brabec 3, Podsclan 3, Pitoňák 3, Brchaň 3 – Lesák 8/3, Tofl 5, Pašek 4. Sedmimetrové hody: 2/2:4/3. Vyloučení: 4:3. Rozhodčí: Hladký, Sláma. Diváci: 142.

Další výsledky 9. kola

České Budějovice – Úvaly 28:22, Nové Veselí B – Dolní Cerekev 34:27, Strakonice B – Kutná Hora 40:31, Havlíčkův Brod – Vršovice 22:22.

II. liga JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 8 8 0 0 244:185 16

2. Talent Škoda JS Plzeň 8 6 0 2 243:198 12

3. Jiskra Třeboň 8 6 0 2 218:186 12

4. Lokomotiva Vršovice 9 5 2 2 269:258 12

5. HBC JVP Strakonice 1921 B 8 4 1 3 265:258 9

6. Sokol Úvaly 9 4 0 5 248:238 8

7. Lokomotiva České Budějovice 8 3 1 4 223:212 7

8. Jiskra Havlíčkův Brod 7 2 1 4 155:174 5

9. 1.HC Pardubice 8 1 2 5 199:226 4

10. Sparta Kutná Hora 8 1 1 6 208:264 3

11. TJ Dolní Cerekev 7 0 0 7 173:246 0