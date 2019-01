Strakonice - Basketbalový klub Strakonice prodloužil o další tři roky spolupráci s trenérem Ivanem Benešem. Jistě se objeví i další nové tváře

DOHODLI SE. Generální manažer strakonického basketbalového klubu Eduard Gaisler (vlevo) a trenér týmu Ivan Beneš se domluvili na další spolupráci. | Foto: Foto: Jan Škrle

Strakonický basketbalový klub se dohodl se současným trenérem ženského týmu Ivanem Benešem na tříleté spolupráci. Beneš převzal tým Strakonic po dvanáctém kole základní části, kdy měl na kontě pouhé dvě výhry. Basketbalistky Strakonic potom dokázaly pětkrát zvítězil a jen těsně jim unikla možnost hrát o play off.

Bylo prvotním cílem klubu udržet Ivana Beneše, nebo už jste se dostali do kontaktu i s jinými trenéry?

Hovořili jsme s prezidentem klubu o směru, kterým bychom se v klubu v příštích letech ubírali. Chceme nastolit vývoj, který bude klub rozvíjet nejen v nejvyšší lize žen, ve výchově mládeže s návazností na účast v celorepublikových extraligových soutěžích a výchově hráček pro reprezentaci, ale také v rozvoji práce trenérů. Proto chceme mít v klubu tak kvalitního trenéra jako je Ivan Beneš. Nabídkou jsme oslovili ještě další dva trenéry, kteří svou kvalitou zaručovali zmíněný směr. Jednali jsme na rovinu s tím, že první právo volby má Ivan Beneš. Velmi jsme ocenili přístup a vize všech oslovených trenérů. Vážíme si jich a považujeme je za naše přátele, se kterými bychom rádi v budoucnu spolupracovali.

S působením Ivana Beneše ve Strakonicích musíte být naprosto spokojený, že? S týmem odvedl obrovský kus práce, o čemž vypovídá i devět výher z šestnácti utkání.

Práce předchozího trenéra Richarda Liena byla na vysoké profesionální úrovni. Chybělo nám více sportovního štěstí. Richard Lien přivedl do týmu dvě nové hráčky, které se staly oporami a byly velkým přínosem. Příchod Ivana Beneše k týmu měl dát impuls do dalších utkání. Zmiňovaná bilance výher ukazuje na správnou reakci.

Jaké dostal „nový trenér" od vedení úkoly?

My nepoužíváme diktátorské praktiky. Máme trenéra, který má vizi, reprezentační zkušenosti a zvučné jméno ve sportovním prostředí. Jméno Ivan Beneš – to je jedna z vizitek, která vypovídá o kvalitě práce všech lidí, kteří se podílejí na chodu klubu a zejména extraligového týmu žen. Máme vytyčené cíle, ale zároveň si uvědomujeme důležitost celistvosti systému mládež – dospělí. A na tom se shodujeme.

Proč jste se vlastně dohodli na smlouvě na tři roky?

Tato doba angažmá byla jednou ze základních podmínek v nabídce práce pro hlavního trenéra. Trenér potřebuje mít dostatek času na realizaci svých představ a cílů. Trenér musí mít stabilní zázemí a cítit podporu.

Sezona je u konce a jistě už se plánuje ta další. Jaké změny by měly nastat v hráčském kádru?

Hráčský kádr se bude určitě měnit. S příchodem nového trenéra přijdou i nové hráčky. Trenér má právo volby. Vybrané stávající hráčky jsme již oslovili a podepsali s nimi nové smlouvy. Rádi bychom oslovili i další hráčky, ale to závisí na jejich představách o angažmá v týmu. Hrát pod reprezentačním trenérem je velkou šancí pro hráčky v jejich budoucnosti. Rádi bychom poděkovali se vší úctou našim partnerům, basketbalovému svazu, městu a kraji za podporu a možnost pokračovat tak v basketbalové pyramidě od těch nejmenších až po vrcholnou soutěž žen. Nová sezóna přinese jistě nové hráčské tváře a oživení v klubu a té právě skončené sezóně díky za další šanci hostit ve Strakonicích jedenáct nejlepších týmů a patřit k basketbalové špičce.

Co přinesla klubu právě skončená sezona?

Úspěch je rozhodně to, že se nám opět podařilo pro Strakonice udržet nejvyšší soutěž.Nejen z ekonomického hlediska, ale také kvůli tomu, že zde udržíme kvalitní hráčky. Vyzkoušeli jsme také amerického trenéra a měli jsme možnost porovnat evropskou školu s pojetím basketbalu na amerických univerzitách. A v neposlední řadě jsme udělali důležitý krok do budoucna stvrzením spolupráce s trenérem Benešem.