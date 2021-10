Triatlonisté mají titul. O co víc bylo zlato nečekané, o to je radostnější

Titul mistrů České republiky přivezla do Jindřichova Hradce triatlonová štafeta reprezentující město ve složení Vojtěch Gröschl, Karolína Kůrková a Cyril Blažek. Famózní výsledek zaznamenalo trio z triatlonového klubu TCV Jindřichův Hradec na mistrovství ČR štafet žáků do 15 let ve Zlíně, které udělalo tečku za letošní triatlonovou sezonou.

Zlatá triatlonová štafeta TCV Jindřichův Hradec startovala ve složení (zleva): Vojtěch Gröschl, Karolína Kůrková, Cyril Blažek. | Foto: Tomáš Vaněk

Triumf v konkurenci dalších 17 týmů z celé České republiky byl o to cennější, že všem borcům od Vajgaru je teprve 14 let a navíc ukázali záda i favorizované štafetě z Plzně. Celou letošní sezonu se přitom áčkové štafetě nedařilo prolomit smůlu, jež ji provázela. Opojný pocit vítězství a zadostiučinění tak na mladičké triatlety čekal až na jejím úplném konci. Závodníky Vojtěcha Gröschla a Karolínu Kůrkovou s nejlepšími výsledky v sezoně doplnil Cyril Blažek, který se postaral o úchvatný finiš. O místo ve štafetě si přitom řekl až výkonem v individuálním závodě den předem a v elitní sestavě startoval vůbec poprvé. „O co více byl mistrovský titul nečekaný, o to byl radostnější. Naše nejlepší štafeta porazila své soupeře i díky týmovému duchu a svou touhou po vítězství. Všichni tři museli na cestě za ním podat svá maxima, a to se jim ve Zlíně podařilo,“ okomentoval famózní výkon hlavní trenér klubu Jan Vaněk, jenž mladé triatlonisty připravuje společně s trenéry Tomášem Vaňkem a Stanislavem Tripesem. Mistrovský triumf má pro hlavního kouče a předsedu klubu větší význam, než by se jejich svěřencům mohlo zdát. „Nesporný úspěch vnímám i jako potvrzení, že námi prosazovaná cesta přípravy je správná,“ dodává Jan Vaněk. Mladí triatlonisté zajistili pro TCV Jindřichův Hradec předčasný dárek k výročí 30 let, které si klub založený v roce 1992 připomene v příštím roce.