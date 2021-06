Areál Chaty Ratmírov (bývalý Slovan) je místem startu i cíle pro v pořadí již 35. ročník závodu triatlonistů v super sprintu, jenž je druhým podnikem seriálu Jihočeský pohár. Účastníci Jindřichohradeckého triatlonu budou zdolávat 400 metrů plavání, 10 kilometrů jízdy na kole a běh na 1500 metrů. Start závodu je v 10 hodin.

Krátce po poledni přijde na řadu dětský aquatlon určený pro závodníky do 15 let, který zahrnuje plavání a běh. Na rozdíl od dospělých budou děti startovat po jednotlivých kategoriích a výsledky se započítávají do jihočeského Junior Cupu 2021.