V pohárovém klání startovalo celkem 269 letních biatlonistů, které čekal závod s hromadným startem a sprint. Sportovci ze Starého Města se představili ve výtečné formě a s bilancí osmi zlatých a dvou bronzových medailí se stali nejúspěšnějším klubem tohoto podniku.

Triumf v obou závodech si připsala dorostenka Aneta Novotná, juniorka Veronika Novotná a mezi ženami Pavla Schorná.

Zlatou medaili v závodě s hromadným startem a bronz ve sprintu získal Ondřej Poledník v kategorii dorostenců do 17 let, Jindřich Poledník v kategorii dorostenců do 19 let vyhrál sprint a Marek Liščák dosáhl na bronz v závodě s hromadným startem.

Úspěch biatlonistů z České Kanady mohl být ještě výraznější, pokud by mohli startovat další dva kvalitní borci.

„Kvůli zranění se závodů nemohli zúčastnit dorostenec Vítek Mikulášek a mezi muži Luboš Schorný,“ podotkl šéf Klubu biatlonu Staré Město František Schorný.

Závod s hromadným startem

Dorostenky W17

1. Aneta Novotná

Dorostenci M17

1. Ondřej Poledník, 4. Ondřej Pokorný

Dorostenci M19

9. Jindřich Poledník, 27. Tomáš Liščák

Juniorky

1. Veronika Novotná

Junioři

3. Marek Liščák, 7. Štěpán Pokorný

Ženy

1. Pavla Schorná, 8. Karolína Chmelová, 9. Viktorie Kaplanová

Muži

14. Ondřej Mikulášek

Muži M46

6. Milan Kovář

Sprint

Dorostenky W17

1. Aneta Novotná

Dorostenci M17

3. Ondřej Poledník, 12. Ondřej Pokorný

Dorostenci M19

9. Jindřich Poledník, 25. Tomáš Liščák

Juniorky

1. Veronika Novotná

Junioři

4. Marek Liščák, 7. Štěpán Pokorný

Ženy

1. Pavla Schorná, 6. Karolína Chmelová, 8. Jana Benešová, 10. Viktorie Kaplanová

Muži

14. Ondřej Mikulášek

Muži M46

13. Milan Kovář