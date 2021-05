Vzhledem k absenci většího počtu kvalitních tuzemských jezdců vsadila letos Smržova stáj na dva španělské piloty José Luis Perez Gonzaleze a Victora Rodrigueze.

Světový šampionát se v tomto roce rozběhl netradičně později po neobvykle dlouhé zimní pauze, kterou způsobila globální pandemie koronaviru. Oba Španělé se také ve své domovině rozehřívali pomaleji. Rodriguez si v kvalifikačním závodě superpole vyjel solidní desátou příčku, Gonzales se kvalifikoval jako dvaadvacátý.

Sobotní první finálový závod ale nevyšel ani jednomu z nich. V konkurenci 44 jezdců musel Rodriguez odstoupit po pádu hned v úvodu, Gonzales projel cílem předčasně ukončené jízdy jako devatenáctý.

Manažer týmu Jakub Smrž se sobotou samozřejmě na sto procent spokojen být nemohl. „Kvalifikace se povedla oběma jezdcům celkem slušně. V závodě neměl Victor Rodriguez ideální start a ve snaze dostat se dopředu ho potkal pád, který bohužel předčasně ukončil jeho závod. Nicméně i za tu krátkou chvíli ukázal, že má na to bojovat s předními jezdci. Úvod nebyl ideální ani v případě José Luise Gonzalese. Sice to později dohnal, ale už to na body nestačilo. Přestože první závod neproběhl přesně podle našich představ, kluci odvedli velmi dobrou práci,“ ocenil.

Neděle se jela za dost složitých klimatických podmínek. Ranní warm up se ještě odehrával na mokru, na odpolední druhý závod kategorie World Supersport 300 už pršet přestalo.

Rodriguez měl i ve druhé finálové jízdě smůlu. Stal se obětí pádu hned v první zatáčce úvodního kola, který zavinil jeden z jeho soupeřů, a po němž pro něj i závod předčasně skončil.

„V předsezónním období i o celém víkendu jsme odvedli hodně práce, ale štěstí jsme tentokrát neměli. Ale i to patří k závodům. Víme, co je třeba zlepšit. V sobotu to byla zcela moje chyba, když jsem až moc chtěl. V neděli jsem ale nemohl nic dělat. Celkově jsme měli možnost vidět, že když jedu sám, tak jsem schopen být velmi rychlý, ale pokud jedu ve skupině, tak nám chybí rychlost a nejsem schopen přidávat plyn tak, jak bych si přál. Na tom teď musíme zapracovat,“ zhodnotil Rodriguez letošní úvodní závodní víkend.

Druhý závod se naopak povedl jeho parťákovi José Gonzalezovi, jenž se držel v čelní skupině až do kontaktu s jedním ze soupeřů, po kterém ztratil několik vteřin. I přesto si však dokázal dojet pro tři body za třinácté místo v cíli a vybojoval první letošní body pro tým Accolade Smrz Racing.

„Kvalifikace neproběhla podle představ a můj start do prvního závodu také nebyl ideální. Devatenácté místo dobré nebylo. Druhý závod se nám povedl, byl jsem schopen se udržet s čelní skupinou. Škoda jen, že do mě potom narazil jiný jezdec. I tak jsem dojel na bodované třinácté pozici. Chtěl bych moc poděkovat celému týmu za odvedenou práci,“ vzkázal Gonzalez svým mechanikům.

Bývalý výborný závodník v manažerském křesle Jakub Smrž měl z víkendu v Aragonu smíšené pocity. „U Victora to byla tento víkend smůla, jelikož nedokázal proměnit povedenou kvalifikaci na body v závodech. Nicméně i tak ukázal, že má rychlost na to, aby jel v první skupině. Také jsme měli nějaké problémy s motorkou, které se nám podařilo vyřešit. Škoda toho pádu, který nezavinil,“ posteskl si při hodnocení Rodriguezova výkonu.

Tři body v podání Gonzaleze ho potěšily. „Co se týká José Luise, tak jsme také dělali nějaké úpravy na motorce a evidentně to fungovalo. V nedělním závodě jel v přední skupině až do nezaviněného kontaktu s jedním ze soupeřů, po kterém něco ztratil. I tak dojel na bodech, takže velká spokojenost,“ ocenil.

Celkově hodnotil letošní závodní premiéru optimisticky. „Určitě máme na čem stavět. Oba naši jezdci jsou schopni jet vpředu. Teď bude čas na nějaké testování, abychom dali dohromady, co je třeba zlepšit. Chtěl bych poděkovat jezdcům za skvělý přístup a celému týmu za výborně odvedenou práci. První závody jsou vždy náročné, ale vše fungovalo na sto procent a jsem plně přesvědčen, že se letos máme na co těšit,“ už vyhlíží další závod, který se pojede v červnu v italském Misanu.