Jak si užíváte svou premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži mezi dospělými?

Fakt si ji užívám. Dostala jsem se do fajn kolektivu. Holky mě přijaly výborně a já se snažím nasávat co nejvíce zkušeností. V zápasech dostávám od začátku dost prostoru.

Vypadá to, že přechod mezi dorosteneckou soutěží a MOL Ligou vám nedělal vůbec žádný problém.

S ženskou házenou jsem se setkala již ve Strakonicích ve druhé lize, kde jsem coby mladší dorostenka hostovala. Soutěž jsme vyhrály. Všechny tyhle zkušenosti jsou pro mne velmi cenné a snažím se je beze zbytku zužitkovat. Když pak loni přišla nabídka do MOL ligy od několika týmů, měla jsem velkou radost, ale i respekt.

Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že budete druhou nejlepší střelkyní Plzně, co byste mu odpověděla?

Tak bych se zasmála. I když vím, že můj největší potenciál je právě ve střelbě. Dařilo se mi zatím jak v I. dorostenecké lize, tak i v dorostenecké reprezentaci. Snažím se na sobě stále pracovat a zlepšovat se.

Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Pokud pominu klasické přání být zdravá, ráda bych hrála dobrou házenou v naší nejvyšší soutěži. Být v dobrém kolektivu, kde se cítím dobře a rozumím si s týmem i trenérem. Aktuálně bych také byla ráda platná v juniorské reprezentaci. Jestli si jednou zahraji v zahraničí, to je zatím daleká budoucnost a především tvrdá práce na sobě.

Jak vnímáte to, že jste považována za jednu z největších českých házenkářských nadějí?

Je to pro mě samozřejmě velké ocenění. Je to i odměna za tvrdou dřinu, kterou házené dávám.

Jak se vám daří skloubit studium společně s vrcholovým sportem?

Skloubit školu a házenou při pendlování mezi Českými Budějovicemi a Plzní je náročnější, než jsem si myslela. Zatím to ale zvládám. Příští rok maturuju, tak to bude náročnější. Mám ale plnou podporu v rodině, tak věřím, že to zvládnu.

Plzeň si v minulém ročníku zahrála finále MOL ligy, ale v této sezoně se prozatím trápí. V čem vidíte příčinu?

Je pravda, že letošní sezona zatím nevychází podle našich představ. Hned na začátku došlo k pár zranění. Nicméně nasazení holek a touha po vítězství je podle mě stejná. Ono obhájit předešlý úspěch je vždy těžší než ho získat, ale jsme teprve v polovině a věřím, že se ještě zlepšíme.

V nedávném zápase jste proti Písku dala 12 branek, což je zatím váš nejlepší počin v MOL lize. Jaký je to pocit?

Před zápasem nás potrápilo zranění další spojky, a tak ta zodpovědnost padla na mě. Věděla jsem, že ze sebe musím vydat maximum a vyšlo to. Je to ale i zásluha holek kolem mě. Akorát škoda, že pro nás zápas nedopadl vítězně, ale to je sport. Jedeme dál.

