„Je to bojovnice k pohledání, rve se, pro soupeře je těžko k udržení. Umí vystřelit z každé pozice, cenná je její obranná činnost. Aneta je prostě všestranná házenkářka,“ představuje pivotmanku jindřichohradecký kouč Karel Petržala. „Zápasy prožívá až tak, že se v jejích očích objevují slzy, pokud se nedaří. Ale je to jen na chviličku, pak zase jde a pere se o výsledek,“ podotýká.

V sezoně 2017/2018 Rytířová dala 67 gólů v nejvyšší české soutěži mladších dorostenek, byla tak druhou nejlepší střelkyní družstva, které nejenže vybojovalo titul vicemistryň ČR, ale následně skončilo stříbrné i v měření sil s nejlepšími celky Česko-Slovenska. „To jsou velké týmové úspěchy naší party. S ní jsme skončily bronzové už v českém mistrovství starších žákyň,“ vzpomněla Aneta na jaro 2016.

„Moc si také cením prvenství z Letní olympiády dětí a mládeže, která se konala rok předtím v Plzni. Byla jsem tam členkou výběru Jihočeského kraje,“ doplňuje dívka, jež v J. Hradci studuje na gymnáziu s tím, že se zatím rozmýšlí, jakým vysokoškolským směrem se vydá.

V současnosti starší dorostenka hraje nejen ve své věkové kategorii, nýbrž rovněž I. ligu žen. „Velkou předností Anety je perfektní zpracování míče. Hraje důrazně v útoku i vzadu, obětuje se pro tým. Je to příjemná usměvavá holka se stoprocentní docházkou na tréninky. Z házenkářského hlediska je jednou z nejlepších pivotmanek v republice,“ popisuje Rytířovou trenérka ženského družstva Házené J. Hradec Iva Jonová.

Této skutečnosti si všimli i stavitelé mládežnických reprezentací. Prošla jak dorostem pod vedením Michala Červenky, tak ji nyní v juniorkách vede Peter Sabadka. „Moje cesta do reprezentace započala onehdy na Kempu házenkářských nadějí v Nymburce, kde jsem byla vybrána do takzvané elity,“ zmínila Aneta Plucarová, která je momentálně se svou spoluhráčkou Kristýnou Plucarovou na turnaji juniorských reprezentačních týmů v Rusku.

„Anetě moc držíme palce, aby v národním dresu poznala chuť důležitého reprezentačního zápasu,“ vzkazuje Petržala. „Každý z trenérů, pod nimiž hraji, má své kvality. Já ráda vzpomínám na své první čtyři házenkářské roky, kdy nás v Jindřichově Hradci vedla Zuzana Kohoutová. Dala nám ty nejlepší základy, má velký podíl na tom, kde nyní jsme,“ uvádí Rytířová. Tehdy se v žákyních utvořil jednolitý celek, jenž to pospolu táhne dál. „Máme jeden společný sen, a to vrátit znovu do města interligu,“ dodala Aneta Rytířová.