Jindřichův Hradec – Po desetidenní pauze ve čtvrtek pokračuje v šesti halách desáté kolo basketbalové Kooperativa NBL.

Nové posily hradeckých basketbalistů Američan De’Andre Upchurch (vlevo) a Srb Edi Sinadinovič. | Foto: archiv klubu

Během přestávky došlo v kádru Basket Fio banky Jindřichův Hradec k menšímu zemětřesení. Posledním impulsem ke změnám bylo nepovedené domácí utkání proti USK Praha, které Jihočeši právě před deseti dny prohráli 72:77.



V týmu poté skončila trojice amerických hráčů Cameron Jones, Joshua Turner a Danny Lawhorn, se kterými klub rozvázal smlouvy.



K pohárovému utkání do Písku se poté basketbalisté Jindřichova Hradce vydali jen v sedmi lidech, neboť doma zůstali nemocní Stanislav Zuzák a Lukáš Stegbauer. Fio basket pak na palubovce prvoligového Písku překvapivě prohrál 86:81. A aby toho nebylo málo, úmysl skončit nečekaně ohlásil pivot Chris Tawiah.

„Nechtěl u nás dál hrát. Jeho rozhodnutí zřejmě souvisí s odchodem Američanů. Jeho produktivita totiž byla závislá na hře rozehrávače Lawhorna. Nedá se nic dělat, je to jeho rozhodnutí, a my se musíme poohlédnout po jiném pivotovi,“ lituje odchodu Tawiaha trenér Jindřichova Hradce Karel Forejt.



Jihočeši ve čtvrtek hrají v Děčíně a kouč ví, že ani v tomto utkání nemůže počítat s kapitánem Zuzákem, jenž stále bere antibiotika.



K dispozici už ale trenér Forejt bude mít dva nové hráče.

O příchodu amerického basketbalisty Andreho Upchurche jsme již informovali. „Uvidíme, jak se mu u nás bude dařit. Jeho statistiky ovšem vypadají velice slibně,“ říká na adresu Upchurche hradecký kouč Karel Forejt.

Svoji premiéru na severu Čech vyhlíží s velkým očekáváním též samotný hráč. „Přicházím pomoci týmu k první výhře. Udělám maximum pro to, aby se Jindřichovu Hradci začalo dařit. Na první zápas s Děčínem už se moc těším,“ říká 189 centimetrů vysoký americký křídelník Andre Upchurch.



Trenér Forejt si přál přivést do mužstva také Evropana a i toto přání se stalo skutečností. K Vajgaru totiž zamířil srbský rozehrávač Edi Sinadinovič, který jindřichohradecké činovníky zaujal už v první polovině loňské sezony, kdy v Kooperativa NBL nastupoval v dresu Brna. „Už vloni se nám líbil, pak ale z Brna odešel, a nyní byl volným hráčem. Dobře vypadá i teď na tréninku. Sinadinovič by nám měl pomoci tvořit hru,“ očekává od posily ze Srbska Karel Forejt.