Jindřichohradecko – Další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec roku okresu Jindřichův Hradec už zná své vítěze a další oceněné za rok 2018. Svědkem slavnostního vyhlášení se stal jindřichohradecký kulturní dům Střelnice.

I tentokrát organizátoři vyhlašovali tři hlavní kategorie – dospělí, mládež do 18 let a kolektivy s tím, že v mládežnické kategorii byli oceněni sportovci bez udání pořadí.



Mezi jednotlivci se z triumfu radoval triatlonista František Linduška z TC vajgar J. Hradec, který se v uplynulém roce stal mistrem republiky ve sprintu, akademickým šampionem Česka a pátým mužem mistrovství Evropy. Stejného umístění dosáhl i v závodě Světového poháru.



Druhá skončila mistryně světa v orientačním biatlonu Jana Benešová z hradeckého Spolku orientačních sportů, která vyhrála i republikový šampionát ve sprintu a na MS byla i členkou štafety, jež obsadila čtvrté místo. Třetí místo patří sedminásobné vítězce ankety Pavle Schorné z Klubu biatlonu. Mezi její největší úspěchy v roce 2018 patří titul šampionky Česka ve sprintu a devět vítězných závodů Českého poháru v letním biatlonu. Zároveň se pyšní i stříbrnou medailí z mistrovství Evropy družstev.



V kategorii mládeže do 18 let se ocenění dočkalo deset nadějných sportovců, poprvé však bez zveřejnění pořadí.

„V této kategorii je to takové citlivější, složitě se porovnávají výkony a výsledky, tak jsme nechtěli, aby se třeba někdo cítil nedoceněný,“ poznamenal předseda výkonného výboru jindřichohradeckého okresního sdružení České unie sportu Jindřich Švec.



Mezi kolektivy kralovaly třeboňské juniorské veslařky. Cenu převzaly Vendula Čupitová, Simona Kohoutová, Anežka Šimková a Lucie Mašková. Členky Jiskry v uplynulém roce vybojovaly šest titulů mistryň republiky v různých disciplínách a lodích, ovládly Český pohár i pražské Primátorky. Druzí skončili dorostenci ze staroměstského Klubu biatlonu a třetí mladší dorostenky Házené J. Hradec, jež se staly vicemistryněmi republiky.



Anketu nejúspěšnější sportovec roku vyhlašuje okresní sdružení České unie sportu společně s vydavatelstvím Vltava Labe Media, produkční agenturou Sport Action a Jindřichohradeckým deníkem jako mediálním partnerem.



Výsledky

Dospělí

1. František Linduška

triatlon

TC Vajgar J. Hradec

2. Jana Benešová

orientační biatlon

Spolek orientačních sportů

J. Hradec

3. Pavla Schorná

biatlon, atletika

Klub biatlonu Staré Město p. L.

4. Renáta Babická

kuželky

Lokomotiva České Velenice

5. Iveta Fairaislová

triatlon

TC Vajgar J. Hradec



Mládež do 18 let (bez pořadí)

Lenka Bártová

letní biatlon

Klub biatlonu Staré Město p. L.

Anežka Čurdová

taekwon-do ITF

Taekwon-do Třeboň

Tomáš Houdek

šipky

TJ Nová Včelnice

Jonáš Kešnar

plavání (ZTPS)

Plavecký klub J. Hradec

Terezie Kinterová

plavání

Plavecký klub J. Hradec

Eliška Máchová

taekwon-do ITF

Taekwon-do Třeboň

Barbora Mátlová

veslování

VK Vajgar J. Hradec

Vít Masař

karate

Karate J. Hradec

Okinawa Goju Ryu Dojo

Michala Pospíšilová

veslování

VK Vajgar J. Hradec

Marek Strnad

atletika

TJ Nová Včelnice



Kolektivy

1. Jiskra Třeboň

veslování – juniorky

2. Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem

letní biatlon – dorostenci

3. Házená J. Hradec

házená – mladší dorostenky

4. Basket Fio banka

J. Hradec

basketbal – muži

5. Taekwon-do Třeboň

taekwon-do ITF – juniorky



Sportovní hvězda

Barbora Mátlová

veslování

VK Vajgar J. Hradec



Zvláštní cena města

Jindřichův Hradec

Pavel Novák

Ludovít Szabó

Václav Tampír



Osobnost regionu

Petr Hudler