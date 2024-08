Neuvěřitelná sestava. Pollert – Jiras. První tvořil velmi úspěšný pár s Pospíšilem, druhý dokonce vybojoval v Sydney olympijskou medaili s Máderem. Posádka pro pamětníky. Podívejte se na video u tohoto článku, jak válí i po létech: Sešli se na závod veteránů v Českých Budějovicích. „Po dlouhé době jsme se dali dohromady,“ vyprávěl Pollert. „Naposledy jsme spolu trénovali loni na Lipně,“ smál se Marek Jiras, když si vzpomněl, jak s kolegou jeli těžkou vodu pod lipenskou přehradou. „Lipno ještě dáváme,“ přikyvovali oba společně. Jde jim to skvěle. Bohužel v disciplíně, která z rozhodnutí ICF umřela. Skončila. Už neexistuje. Na „pouťácích“ ano, v programu olympijských her, kam se Marek Jiras i letos, ale už jen jako divák, vypravil, není. „Je to smutné, že zmizela. Bohužel. Taková krásná disciplína. No tak se tu aspoň trošku snažíme debly oprášit. Je to legrace. Škoda, že už to nikdo nejezdí.“