Badminton se hraje na mnoha místech Jihočeského kraje. Extraligu týmů mají v Českém Krumlově, kvalitně pracují v českobudějovickém Sokole, z badmintonové rodiny není nikdo, kdo by neslyšel o klubu v Křemži. V Jindřichově Hradci trénují badmintonisté v oddílu klubu Slovan. V badmintonovém turnaji Domu dětí a mládeže soutěžily děti ve věkových kategoriích do 12 a do 15 let. V kategorii do 12 let vyhráli Kryštof Langer a Eliška Frýbová, do 15 let zvítězil Martin Tomša. Teď bude o badmintonu slyšet ještě mnohem víc. Kvartet v českých barvách se nominoval na OH 2024!