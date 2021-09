Vrátit do Kaplice velký mezinárodní závod byl velký sen místních pořadatelů. „O Evropu jsme hodně stáli. Měli jsme ji pořádat už loni, byli jsme na ni připraveni, ale překazil nám to covid, protože zrušený byl celý seriál,“ vysvětluje předsedkyně pořádajícího AMK Kaplice Blanka Vaněčková.

Jeden ze závodů kvalifikační zóny evropského šampionátu juniorů je dalším postupným krokem kaplických pořadatelů na cestě za ještě většími závody. „Chtěli bychom v příštím roce uspořádat mistrovství světa v sajdkárkrosu a mistrovství Evropy čtyřkolek. Tak, jako se to jelo nedávno v Jiníně. Kvůli tomu bychom chtěli ještě více zapracovat na trati a zázemí areálu. Pořád je co zlepšovat,“ je si Vaněčková vědoma. „Náš organizační tým v Blanské kotlině začal fungovat tak, jak má. To mě moc těší. Musím všechny pochválit a poděkovat jim. Závody proběhly na jedničku,“ vzkazuje svým spolupracovníkům.

Vaněčková se svým týmem nemohla chybět právě v Jiníně, aby nasbírala zkušenosti. „Sondovali jsme, co obnáší pořádat světový šampionát. Na čem ještě budeme muset zapracovat. Myslím, že naše trať je ideální a hlavně dostatečně široká. V Jiníně je trochu problém s předjížděním. To by u nás hrozit nemělo. Jenom bychom asi upravovali vlny na proskakovácích. Mluvila jsem v Jiníně s promotérem mistrovství světa. Slíbil, že se přijede podívat na naši trať i zázemí a mohli bychom se o tom pobavit,“ věří Vaněčková, že už příští rok by mohl elita světového sajdkárkrosu zavítat i do Blanské kotliny.

Již na víkendovou Evropu však byl kaplický areál vyladěný jako snad nikdy v minulosti. Upravené byly i břehy, které místy lemují profil tratě. „Velké poděkování patří firmám Swietelsky a Pokrývka. To jsou naši partneři, kteří nám s tratí hodně pomáhají. Disponují těžkou technikou, což je pro nás strašně důležité. Jsou všichni ochotní a velice šikovní,“ nešetří díky.

Už v minulém roce vybudovali Kapličtí ve svém areálu nová sociální zařízení. „Sprchy a záchody jsou nové. To byl dřív problém a nesplňovalo to požadavky. Zapracovali jsme i na kropení. Samotná trať se vylepšuje už jenom tím, že je připravená a dobře udělaná. Pomohlo nám, že jsme po vichřicích mohli vykácet některé polámané stromy a zlepšila se tak divácká místa. Ale hlavně se lidi naučili pracovat. Každý ví, co má dělat, a je na svém místě. To funguje a je to pro mě úplně nejvíc. Bez lidí to prostě nejde,“ zdůrazní.

Právě sehnat partu schopných a ochotných lidí pořádat závody bývá největší problém. „Máme dvacet lidí, kteří fungují jako traťoví komisaři na velmi dobré úrovni a jezdí pomáhat i na závody jinam,“ chválí si.

Početnější mohla být o víkendu skutečně snad jen divácká kulisa jinak skutečně perfektně zvládnutého závodu. „Potřebovali bychom, aby přišly alespoň tak dva tisíce diváků. Ale juniorské závody obecně tolik netáhnou. To je trošku problém. Povedla se nám však sobotní večerní show ve městě. Jezdci z toho byli nadšeni, protože jinde nic takového nebývá. Pokud by nám nevyšly světové sajdkáry, tak bychom žádali pro příští rok o finálový závod juniorského mistrovství Evropy v motokrosu,“ uzavírá Vaněčková.

Výsledky

ME junioři do 85 ccm: 1. Van Drunenová (Niz.) 50, 2. Gundersen (Nor.) 40, 3. Sools (Švéd.) 38, 8. Červenka (ČR) 22. ME do 65 ccm: 1. Van Den Broek (Niz.) 50, 2. Pojar (ČR) 40, 3. Meyer (Něm.) 38, 4. Výleta 36, 8. Brant (oba ČR) 24. MČR junioři – MX2: 1. Rathouský 50, 2. Dušek 44, 3. Técai (Maď.) 40. 125 2T: 1. Steiger 45, 2. Máj 44, 3. Pergel (Maď.) 43. 50 ccm: 1. Nohavica 47, 2. Fila 37, 3. Červ 36. Ženy:1. Vítková 50, 2. Laňková 44, 3. Simonová 40.