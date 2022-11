1. kolo

Slovan J. Hradec B – Nová Včelnice B 5:1 (1559:1485)

Body: Novák 405, Koros 396, Vrzal 391, Pudilová 367 – Hembera 405, Klíma 374, Klímová (Dvořák) 370, Kovalčík 336.

Nová Bystřice C – Dačice F 5:1 (1603:1537)

Body: Budoš 440, Mol 420, Budošová 385, Stránský 358 – Doležal 408, Přikryl 393, Náměstek 375, Musil 361.

Slavonice C – Kunžak C 2:4 (1538:1559)

Body: Kvapilová 410, Běhůnek 402, Drobiličová (Fiala) 370, Smažil 356 – Burianová 452, Kudrnová 389, Hanzalíková 380, Berková 338.

2. kolo

Lomnice nad Lužnicí B – Kunžak C 6:0 (1539:1422)

Body: Suchý 412, Faktor 385, Slipka 369, Moštěk 373 – Burianová 392, Chramostová 372, Hanzalíková 365, Vilímková 293.

Dačice F – Slovan J. Hradec B 6:0 (1661:1410)

Body: Doležal 449, Přikryl 422, Náměstek 396, Musil 394 – Škodová 394, Koros 392, Pudilová 302.

Nová Včelnice B – Slavonice C 2:4 (1600:1657)

Body: Hembera 418, Neugebauer 414, Dvořák 390, Kovalčík 378 – Fiala 456, Kubeš 441, Kvapilová 410, Běhůnek 350.

3. kolo

Kunžak C – Nová Bystřice B 5:1 (1564:1502)

Body: Chramostová 410, Hanzalíková 396, Burianová 381, Berková 377 – Neugebauer 391, Tyšerová 378, Hembera 370, Kovalčík 363.

Nová Bystřice C – Lomnice nad Lužnicí B 6:0 (1635:1286)

Body: Budošová 426, Budoš 420, Mol 414, Pýchová 375 – Moštěk 384, Klimt 369, Faktor 335, Suchý 198.

Slavonice C – Dačice F 4,4:1,5 (1489:1470)

Body: Kvapilová 390, Fiala 382, Běhůnek 361, Pahl 356 – 389 Přikryl, 357 Musil, 382 Hron, 342 Náměstek.

Nejlepší jednotlivci (průměr)

1. Matěj Budoš (N. Bystřice C) 430, 2. Matyáš Doležal (Dačice F) 428,5, 3. Martin Fiala (Slavonice C) 419, 4. Jan Mol (N. Bystřice C) 417, 5. Radka Burianová (Kunžak C) 408,33.

OP družstev

1. Jiskra Nová Bystřice C 2 2 0 0 11.0:1.0 11.0:5.0 1619 4

2. Sokol Slavonice C 3 2 0 1 10.5:7.5 13.5:10.5 1585 4

3. TJ Kunžak C 3 2 0 1 9.0:9.0 13.0:11.0 1515 4

4. Tatran Lomnice nad Lužnicí B 2 1 0 1 6.0:6.0 8.0:8.0 1413 2

5. Slovan Jindřichův Hradec B 2 1 0 1 5.0:7.0 6.0:10.0 1485 2

6. Centropen Dačice F 3 1 0 2 8.5:9.5 14.5:9.5 1556 2

7. TJ Nová Včelnice B 3 0 0 3 4.0:14.0 6.0:18.0 1529