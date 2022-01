Tradiční anketa, kterou jindřichohradecká ČUS každoročně připravuje, bude vyhodnocena ve čtyřech kategoriích: jednotlivci do 18 let (10 oceněných), jednotlivci dospělí (5), kolektivy mládeže do 18 let (3) a kolektivy dospělých (3).

Představitelé klubů, spolků, tělovýchovných jednot a sportovních svazů už nahlásili nominace a o pořadí ankety v jednotlivých kategoriích bude nyní rozhodovat tým odborníků, který výkonný výbor okresního sdružení ČUS ve svém statutu schválil už v září loňského roku.

Výsledky ankety Sportovce roku 2021 pro oblast Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 3. března v Jindřichově Hradci. Předávat se budou i zvláštní ceny za dlouholetou a úspěšnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy.

Připomeňme, že v hlavní kategorii dospělých jednotlivců získal za rok 2020 korunu krále triatlonista TCV J. Hradec František Linduška. Ostatní kategorie jsou vyhlášeny bez uvedení pořadí.

Předkládáme nominace mladých sportovců v kategorii jednotlivců do 18 let, v níž bylo navrženo 23 jmen.

Jednotlivci – mládež do 18 let

Anna Drnková (VK Vajgar J. Hradec), veslování – juniorka:

1. místo - distanční závody Praha – skif, mistrovství ČR Račice – osma, mezinárodní regata Coupe de la Jeunesse Linz – osma, 2. místo - mistrovství ČR Račice – čtyřka, 3. místo - mistrovství Evropy Mnichov – osma.

Vojtěch Filípek (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF – starší žák:

1. místo - mistrovství ČR Nymburk – boj do 50kg, Ataxon Open Praha – boj do 50kg a technické sestavy, 2. místo - mistrovství ČR Ostrava – boj do 50kg a technické sestavy, mistrovství ČR Ostava technické sestavy I. – III. Dan.

Kristýna Eva Flosmanová (TJ Jiskra Třeboň), jachting - žákyně:

1. místo - Český pohár - celkové pořadí v lodní třídě ILCA 4,7, mistrovství ČR U15 v olympijské třídy ILCA 6 – junioři, 2. místo - Český pohár - celkové pořadí v lodní třídě ILCA 4,7, 3. místo - mezinárodním mistrovství ČR v lodní třídě ILCA 4,7.

Vojtěch Gröschl (TCV J. Hradec), triatlon - žák:

1. místo – Jihočeský pohár – celkové pořadí, mistrovství České republiky ve štafetách, Jihočeský pohár v duatlonu, 4. místo - mistrovství Jihočeského kraje v aquatlonu.

Chimob Ahre Ikegwuruka (GBA Fio Banka J. Hradec), basketbal - dorostenec:

jeden z největších talentů ve své kategorii, zařazen do širšího výběru KNDL s potenciálem draftu do NBA.

Tomáš Janeček (TJ Jiskra Třeboň), veslování - dorostenec:

1. místo - mistrovství ČR ve sprintu na dvojskifu, 3. místo - Olympic hopes regata – párová čtyřka a osmiveslice, kontrolní závody 6 km na skifu, člen reprezentačního družstva juniorů.

Tomáš Jelínek (SKOK J. Hradec), atletika (skok vysoký) – dorostenec:

1. místo - halové mistrovství ČR v Ostravě (výkon 196 cm), 2. místo - mistrovství ČR v Kladně (výkon 201cm),  3. místo - mezistátní utkání ČR - Slovensko - Polsko - Maďarsko (197 cm).

Filip Krejčí (TJ Centropen Dačice), tenis - mladší žák:

1. místo - turnaje v Tišnově, Sezimově Ústí a Třeboni, 9. místo - mistrovství ČR v Rakovníku.

Samuel Krejčíř (VK Vajgar J. Hradec), veslování - junior:

1. místo - Coupe de la Jeunesse Linz – čtyřka s kormidelníkem, 2. místo - mistrovství ČR – čtyřka juniorů, 3. místo - mistrovství ČR – skif junioři, mistrovství Evropy juniorů – čtyřka s kormidelníkem.

Karolína Kůrková (TCV J. Hradec), triatlon - žákyně:

1. místo - mistrovství ČR ve štafetách – triatlon, 2. místo - mistrovství Jihočeského kraje – aquatlon, Jihočeský pohár – triatlon – celkové pořadí, 5. místo – Český pohár.

Simona Marešová (PK J. Hradec), plavání - žákyně:

2. místo - zimní mistrovství ČR juniorů - 400 m polohový závod, 3. místo - zimní mistrovství ČR - 200 a 100 m PZ a 100 m znak, letní mistrovství ČR juniorů - 400 m polohový závod.

Veronika Martínková (TJ Slovan J. Hradec), sportovní gymnastika - žákyně:

1. místo - krajský přebor Jihočeského kraje a Vysočiny, Veselský pohár, 2. místo – krajský přebor družstev Jihočeského kraje a Vysočiny v kategorii III. Liga, 3. místo - mistrovství ČR jednotlivců (celkem 60 závodnic).

Vít Masař (Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo), karate – dorostenec:

1. místo - mistrovství ČR všech stylů – kata U21, Národní pohár všech stylů – kata U21, 2. místo - mistrovství ČR karate goju ryu – kata 16+, 3. místo - turnaj všech stylů v Polsku – kata U21.

Adéla Mazánková (Házená J. Hradec), házená – mladší dorostenka:

Hraje na postu pravé spojky a patří mezi nejlepší hráčky týmu mladších dorostenek, který působí nejvyšší soutěž v ČR, kde figuruje na předních místech tabulky. Stabilní členka reprezentace ČR, účastnice ME do 17 let v Černé Hoře.

Nikola Musilová (TJ Nová Včelnice), atletika (běh) - žákyně:

1. místo - mistrovství ČR na 60 m, mistrovství ČR na 150 m.

Barbora Niedrová (Házená J. Hradec), házená - žákyně:

Střední spojka týmu starších žákyň, nejlepší střelkyně Jihočeské ligy, členka reprezentace ČR hráček do 15 let.

Zdeněk Novák (Tenisový klub J. Hradec) tenis - starší žák:

1. místo - žebříček Jihočeského kraje, krajské turnaje v J. Hradci a Soběslavi.

Žaneta Pivcová (SKOK J. Hradec), atletika (vrh koulí) - dorostenka:

3. místo - halové mistrovství ČR v Ostravě (výkon 13,25 m– 3kg), 4. místo - mistrovství ČR v Kladně (výkon 13,30 m – 3kg), 11. místo - mistrovství ČR dospělých v Plzni (výkon 11,34 m – 4kg).

Vojtěch Plucar (TCV J. Hradec), triatlon - žák:

1. místo – Jihočeský pohár – celkové pořadí, 4. místo – Jihočeský pohár v duatlonu a aquatlonu

Jan Schorný (KB Staré Město pod Landštejnem), letní biatlon - mladší žák:

1. místo - mistrovství ČR ve sprintu a hromadném startu žáků M12, mistrovství Slovenska dvojnásobný vítěz – žáci B, republikový žebříček v kategorii žáků M12.

Simona Schreibmeirová (TJ Jiskra Třeboň), házená - starší dorostenka:

Reprezentantka ČR, nejlepší střelkyně II. ligy, hostuje i v oddíle ČZ Strakonice ve II. lize žen, kde je druhou nejlepší střelk

í

Štěpán Ševčík (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF – starší žák:

1. místo - mistrovství ČR Nymburk – technické sestavy, Ataxon Open Praha – boj do 50kg a technické sestavy, 2. místo - mistrovství ČR Ostrava – boj do 40kg, Ataxon Open Ostrava - technické sestavy, 3. místo - mistrovství ČR Nymburk - do 40kg.

Ondřej Uxa (Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo), karate – žák:

1. místo - mistrovství ČR Brno – kata, Národní pohár svazu karate Kroměříž.