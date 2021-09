Torin Dorn, křídelník J. Hradce: „Gratuluji Brnu, my se musíme zlepšit jak individuálně, tak i jako tým. V příštím utkání musíme víc bojovat.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: ”Musím smeknout před domácími hráči, kteří nás tvrdě trestali v přechodu do útoku. Dostali jsme hodně košů lacino, obdrželi jsme 110 bodů, hlavně z dvojtaktů, což je opravu hodně, takže se musíme zlepšit hlavně v obraně. I mladí hráči mají co dohánět.“

Lubomír Růžička, trenér Brna: ”Jsme rádi, že sezona už začala, přišla i docela slušná návštěva. Utkání mělo atmosféru, bylo rychlé a muselo se divákům líbit. Bylo dost chyb, ale i dobrých věcí. Rozložili jsme minuty, kaňkou na utkání je zranění Šimona Puršla, snad to nebude nic vážného. Splnili jsme úkol a musíme se připravit na sobotu.“

Po vcelku vyrovnané úvodní čtvrtině se zápas začal lámat zhruba v polovině druhé desetiminutovky, kdy se brněnský tým, pro který to byl premiérový duel v novém ročníku Kooperativa NBL, dostal do dvouciferného vedení. Ještě ve třetí části Jihočeši nějaký čas odolávali náporu nabuzeného protivníka, ale závěr vůbec nezvládli a odvezli si vysokou porážku, po níž je jim zcela jasné, na čem budou muset nejvíce zapracovat.

Jindřichohradečtí basketbalisté ani ve svém druhém utkání po návratu do nejvyšší soutěže neuspěli. Na palubovce Brna totiž prohráli vysoko 83:110 a druhá inkasovaná stovka svědčí o tom, kde nejvíce tým z jihu Čech tlačí bota.

