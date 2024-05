V okresní soutěži se fotbalové kluby chystají na 15. kolo. Vracíme se k turnajům mládeže, do kterých se zapojili také hráči z Jindřichohradecka. Auto Draft Cup přilákal elitní české kluby a jejich mladé talenty, McDonald's Cup otevřel hřiště pro školáky. Obě akce spojuje pečlivá organizace a radost z fotbalu.

V sobotu večer se bude hrát v okresní soutěži ve skupině A na Jindřichihradecku jediné utkání. Majdalena - Rapšach. Rapšach je v soutěži druhý jen bod za lídrem z Velenic. Pod článkem se můžete podívat na tabulku.

Na konci května mají prostor pro tunaje také děti. Auto Draft Cup a McDonald's Cup. Oba turnaje pečlivě zorganizovali v Táboře. První byl pro velké české kluby. Pro líhně talentů. Druhý pro děti ze škol. Oba měly jednu věc společnou. Pečlivého pořadatele. Podívejte se na video, jak nadšené byly děti při Autodraft Cupu 2024.

"Auto Draft Cup je celostátní turnaj pro děti ve věku osmi, devíti a maximálně deseti let. Jsou z nejlepších týmů v republice, jako jsou Sparta, Slavia, Teplice, Baník Ostrava. " O turnaj měly zájem Olomouc, Brno, Slovácko, Plzeň. Nastoupilo také domácí Táborsko a jihočeské Dynamo. Turnaj vyhrála Sparta před Plzní, Baníkem a Dynamem České Budějovice. Na videu máme nadšení začínajících fotbalistů.

McDonald's Cup pořádali Táborští v pátek. Krajské kolo. Zapojily se i školy z Jindřichohradecka. "To je klasický tradiční turnaj určený pro první stupeň základních škol, kde se setkaly stovky dětí. Děti si tyto turnaje nesmírně užívají."Protože organizačně Tábor nápor dětských fotbalistů a fotbalistek zvládl, už teď přemýšlí nad dalším setkáním malých fotbalistů. V srpnu se uskuteční třetí ročník tradičního turnaje O pohár hejtmana, který má regionální rozsah, ale samozřejmě s přesahem do celé České republiky. "Obhájcem prvního místa je Sparta Praha, která potvrdila svou účast po loňském vítězství. Myslím, že se z toho stala dobrá tradice. Už teď se týmy hlásí a některé musíme dokonce odmítat. Ale těšíme se, protože to bude poslední víkend prázdnin, konkrétně dvacátého čtvrtého srpna," doplnil výkonný ředitel Táborska Martin Vozábal.