Druhý set také ještě začal rozpačitě, pak už ale České Budějovice převzaly otěže utkání. Pozměněná sestava naklonila misku vah na jihočeskou stranu.

Třetí set byl hodně vyrovnaný. Ondrovičův servis děsil přihrávající příbramské volejbalisty až tak, že raději střídali. Českobudějovický tým trestuhodně nechal domácí celek, aby se vrátil do zápasu. Za stavu 20:13 pro Příbram viděl Radek Mach jednu žlutou za protesty, o výměnu později druhou žlutou za nepřípustnou oslavu úspěšného útoku. Když už se zdálo, že by set ještě mohl Jihostroj zachránit (20:17), zkolabovali na přihrávce soupeřova plachtícího podání Zmrhal (s Filou) a po něm i střídající Mečkarov: 25:17. Zápas dospěl až do pátého setu.

V něm působili Příbramští uvolněněji, strany se otáčely za stavu 8:3. Jihostroj v Příbrami zbytečně ztratil body.

Příbram – Jihostroj ČB 3:2 (15, -12, -15, 17, 12), čas: 128 minut, rozhodčí Marschner, Rychlík. Jihostroj ČB: de Amo, Šotola, Fila, Mečkarov, Todua, Ondrovič – libero Michálek (Křesťan, Mach, Zmrhal).