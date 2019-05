Začátek celé akce proběhl od 15.30 hodin prezentací dětí do dětských kategorií. Těch se už zcela tradičně konalo šest. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle věku a je jim přizpůsobená distance tratě, zároveň se konají pouze na fotbalovém hřišti před hlavní tribunou. Všichni soutěžící v dětských kategorií si domů odnesli medaili za účast a věcné ceny.

Zhruba hodinu před hlavním startem, se nám počasí po mnoha dnech konečně vyjasnilo a po dobu celého závodu svítilo slunce. Po krátkém proslovu Zbyňka Michálka, k organizačním záležitostem, padl start přesně na 18:15 hodin a všichni běžci se vydali na trať dlouhou zhruba 6,6 km do ,,Babek", jak se místním lesům za K. Řečicí, říká. Na této distanci hlavního závodu se spolu utkali i chodci ve své speciální vložené kategorii.

Výsledková listina běh: Kat. Z2 1. Maruška Valdová (SK KŘ) 2. Tereza Langerová (Jeníčkovy Mařenky) 3. Petra Kincová (Triatlon Team Tábor) Kat.Z3 1. Ivana Ederová (Kulič team)

MUŽI Kat.M1 1. František Mach (SK KŘ) 2. Lukáš Studnař ( Val- Ves.n.Lužnicí) 3. Šimon Michálek (PK JH)

Kat.M2 1. Jaromír Habara ( Veselí n.Lužnicí) 2. Bohumil Kalina (SK KŘ) 3. Miroslav Kadlec (Kamenný Újezd)

Kat.M3 1. Milan Pazour (SK Hasiči JH) 2. Rosťa Kudrlička (Adam team) 3. Ivan Kuchyňka (Malíkov smiling bikers)

Kat.M4 1. Ladislav Olšjak (Marcelky GW stáj) 2. Stanislav Semrád (SK KŘ) 3. Václav Havliš (SK Hasiči JH)

Jako první ze závodníků se před tribunou objevil místní František Mach, který předvedl úžasný souboj s Lukášem Studnařem, zvítězil s časem 24:36 min. a porazil tím Lukáše o 9 vteřin. Hned za Lukášem doběhl na třetím místě teprve 14letý Šimon Michálek, řečický triatlonista reprezentující PK JH. Na šestém místě doběhl další místní závodník Bohouš Kalina, který ve své věkové kategorii obsadil skvělé druhé místo.

Velkým překvapením bylo, když se před tribunou objevil teprve desetiletý Toník Valda, řečický závodník reprezentující TCV JH. Toník je nejmladší dítě rodiny Valdů, ve které všichni aktivně závodí. Nebylo by tedy ani tak překvapující, že tento bojovník pokoří distanci dospělých, kdyby na ní nedokázal porazit svojí mamku, dědu i staršího bráchu.

První z žen se objevila Maruška Valdová, mamka výše zmíněného Toníka, Maruška tedy zvítězila jak v kompletní kat. žen, tak i ve své věkové kat. V dohledu už byl její tatínek pan Stanislav Semrád (SK KŘ), který skončil na druhém místě ve své kategorii M4. Další velmi očekávaný závodník byl Karel Skipala nebo Jarmila Tourková, kteří před několika týdny uzavřeli sázku o sud piva - ,,kdo koho předběhne". Pár místních dokonce sázelo na svého favorita. Vítězství jednoho nad druhým nakonec vyhrál Karel, Jarmila si do příštího klání (Řečické okruhy - cyklozávod) vyžádala odvetu o další sud piva, tak doufejme, že ví co dělá. Mezi Karlem a Jarmilou doběhl ještě místní běžec Dušan Martínek, možná se měl s Jarmilou také vsadit… Dalším řečickým závodníkem reprezentujícím TCV JH byl Pepík Valda, Julie Tourková, pak Honzík Chvojka a společně do cíle doběhly i Lenka Staňková a Libuška Vodičková.

Velmi dramatický byl závěr kategorie chodců, kdy o prvenství bojovala Helena Machová se skupinou chlapců, vítězství ztratila jen o několik desítek centimetrů a pro diváky to byla napínavá podívaná.

Výsledková listina chodci: 1.Michal Šichta (SK KŘ) 2.Václav Groschl (TCV JH) 3. Petr Adam (TCV JH) 4. Helena Machová + pes Cody (KŘ/Deštná)

Pro celý řečický klub to byl velmi úspěšný závod, jde vidět, že tady jsme doma a umíme to patřičně obhájit. Organizátoři odvedli obrovský kus práce a poskytli dobré zázemí pro závodníky i diváky, krásné ceny, rychlé zpracování výsledků, večerní zábavu v Plzeňské pivnici (pití, steaky a bohatá tombola). Celým závodem nás provedl moderátor Tomáš Englický, děkujeme mu za mnoho humorných komentářů a udržování zábavy. Mnoho fotek ze závodu, od sehrané trojice fotografů Nikyho Semeráda, Anety Bouzarové a Pavla Duby naleznete na stránkách klubu SK K.Řečice.

Děkujeme všem zúčastněným za podporu a za pomoc, těšíme se na Vás na dalších námi pořádaných akcích (19.června - Olympijský běh).

Pořadatel: SK Kardašova Řečice

Za SK K.Řečice Aneta Bouzarová