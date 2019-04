Jindřichohradecký celek na podzim v Brně prohrál 27:31. Odvetný souboj prvoligových nováčků ovšem již zvládl, navíc zvítězil o šest branek, což se může hodit při závěrečném hodnocení soutěže, neboť Házená JH má nyní lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Střetnutí bylo dlouho vyrovnané, v první čtvrthodině si žádné z družstev nevypracovalo větší náskok. Až v 19. minutě se Bohunice poprvé odpoutaly do dvoubrankového odstupu – 9:11. Na to domácí lavička okamžitě zareagovala oddechovým časem, po kterém přišla zářná desetiminutovka, jíž Jihočešky vyhrály 7:0 (29. – 16:11). Velký podíl na obratu, jenž se nakonec ukázal být jako rozhodující, měla brankářka Hana Formánková, jež vystřídala Petru Duškovou.

První půli domácí celek vyhrál třígólovým rozdílem a také po změně stran pokračoval v agresivní hře, když oplácel stejnou mincí, jelikož brněnské družstvo preferuje tvrdou házenou na brankovištích. Urputný styl mu ve druhé půli jednou pomohl ke snížení na jednobrankový rozdíl (41. – 18:17), ale jinak se dá tvrdit, že Házená JH průběh hlídala. Vždy včas zabrala, aby si bez komplikací došla pro zisk důležitých dvou bodů.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Předsevzetí, že Bohunice doma porazíme, se nám podařilo naplnit. S výkonem i výsledkem jsem spokojená, věřila jsem, že na soupeře máme, že potřebné body uhrajeme. Bylo potřeba přitvrdit, protože Bohunice jsou týmem, který převážně hraje až na šestku a tvrdě proniká do brankoviště. Hlavně v závěru prvního poločasu se nám dařilo čelit tlaku soupeřek, obranou získané míče se povedlo přenést do rychlých protiútoků, z nichž se skóre otočilo na naši stranu. Ve druhé půli sice přišlo pár slabších okamžiků, kdy se Bohunice dostaly do hry, ale k otočení vývoje jsme je nepustily. Docela nám nahrálo do karet odložení zápasu první ligy starších dorostenek s Olomoucí, takže holky z tohoto týmu nebyly unavené a mohly jsme točit všechny posty. Do hry se postupně zapojila celá sestava.“

V příštím kole I. ligy se házenkářky Jindřichova Hradce představí v sobotu ve Velkém Meziříčí.

Házená J. Hradec – Tatran Bohunice 30:24 (16:13)

Branky: Plucarová 7, Zahradníková 5/3, Hondlíková 3, A. Dolejšová 3, Rytířová 3, Jírová 2, Jasanská 2, Březinová 2, T. Dolejšová 2, Tržilová 1 – Hymrová 7, Stará 5/4, Tvarůžková 3, Šimková 3, Kristová 2/2, Štrbíková 1, Solařová 1, Prokopová 1, Klossová 1. Sedmičky: 5/3:7/6. Vyloučení: 4:4. Žluté karty: 3:2. Rozhodčí: Beneš, Chalupa. Diváci: 105.

I. liga ženy

1. Kobylisy 17 14 2 1 530 : 429 30

2. Hodonín 17 14 1 2 558 : 411 29

3. V. Meziříčí 17 10 1 6 503 : 472 21

4. Havl. Brod 17 9 3 5 483 : 455 21

5. Ivančice 17 9 1 7 463 : 478 19

6. Plzeň 17 8 2 7 438 : 420 18

7. J. Hradec 17 7 0 10 491 : 512 14

8. Vršovice 17 6 1 10 437 : 469 13

9. Bohunice 17 6 1 10 422 : 467 13

10. Otrokovice 17 5 2 10 492 : 534 12

11. Olomouc 17 3 3 11 471 : 523 9

12. Kunovice 17 2 1 14 393 : 511 5