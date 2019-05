Mužstvo se pod vedením trenéra Romana Cigáně a jeho asistenta Michala Opelky na jarní část poctivě připravovalo a absolvovalo i zimní soustředění ve Zlaté Koruně. Vstup do druhé části soutěže se béčku Jiskry vydařil. Po remíze na půdě sestupem ohrožené Dobré Vody se doma v Břilicích vzepjalo k výbornému výkonu a porazilo favorizovaný Suchdol nad Lužnicí.

„Zůstáváme stále nohama na zemi a snažíme se na věc dívat střízlivě. I když jsme vybojovali cenný bod venku, kde se nám v této sezoně vůbec nedaří, a poté porazili kvalitního soupeře ze Suchdola, musíme neustále myslet na to, že jaro se teprve rozběhlo,“ prohlásil tehdy Roman Cigáň.

Jeho slova byla velmi prorocká. Tým totiž v dalším průběhu podával značně nevyrovnané výkony a podle toho vypadaly i výsledky. Ve Slavonicích prohrál 1:5, pak doma porazil Řečici 5:3, následně neuspěl ve Studené ani na hřišti vedoucí Olešnice a remizoval s Třeběticemi.

„Stále se to opakuje, herně jsme na tom velmi dobře, řekl bych s výjimkou utkání ve Slavonicích, kde se nám nedařilo vůbec nic, ale trápí nás koncovka. Třeba v Olešnici jsme domácího favorita poměrně jednoznačně přehráli, ale doplatili jsme na mizernou produktivitu. Do značné míry je to způsobeno tím, že máme velmi mladý a nezkušený kádr. Hráči si prostě ve finální fázi počínají zbrkle, nebo situace řeší jinak, než by měli,“ podotkl kouč.

Trenér třeboňského béčka si rovněž láme hlavu, proč se jeho týmu nedaří na hřištích soupeřů. „Zápasy venku jsou pro nás jako zakleté. Kromě dvou remíz totiž získáváme body pouze na domácí půdě. Byl bych moc rád, kdybychom tuto smůlu už konečně prolomili. Tabulka je hodně vyrovnaná a každý zisk zvenku je znát,“ poznamenal.

Hlavním cílem Jiskry Třeboň B je klidný střed tabulky. Spokojenost v klubu bude panovat s umístěním do sedmé příčky. „Hlavně však chceme vést kluky i nadále ke skromnosti, nelétat v oblacích a raději se držet takzvaně při zdi. Máme mladé hráče, s nimiž pracujeme teprve druhý rok, a já říkám, že zatím můžeme jenom překvapit. Nic není hned, ani ve fotbale ne. To víme všichni. My budeme spokojeni, když nám tato parta zůstane i nadále pohromadě a kluci budou předvádět fotbal, na který se fanoušci přijdou rádi podívat,“ přeje si Roman Cigáň.

Ten zároveň ocenil i vztahy uvnitř klubu. „S áčkem Jiskry, jeho realizačním týmem a vedením celého třeboňského oddílu kopané máme velmi dobrou spolupráci. I to je pro nás důležité a povzbuzující,“ zdůraznil.