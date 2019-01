Písek - V interlize házenkářek je dobojováno. Titul mistryň ČR znovu získal Most, sestupuje nováček z Plzně.

ZVLÁDLY TO. Sezona se pro písecké házenkářky nevyvíjela dobře, v rozhodujících duelech ale Sokolky zabraly a zachránily se. Ondřej Václavek uděluje pokyny svým svěřenkyním. Vlevo poslouchá jedna z klíčových hráček Michaela Boorová. | Foto: Jan Škrle

Na Slovensku však interliga ještě neskončila. Včera soutěž pokračovala pátým finálovým duelem. V sérii mezi Iuventou Michalovce a Duslem Šala vedly Michalovce 3:1 na zápasy.



To v Čechách se o všem rozhodlo již o víkendu.



Most otočil ve finále sérii se Slavií Praha a obhájil titul. Hrálo se i o udržení a jihočeské příznivce házené může těšit fakt, že v nejvyšší ženské soutěži bude i v příští sezoně působit Sokol Písek.



Rozhodla o tom výhra Jihočešek dva nula na zápasy v duelu o záchranu nad Plzní. Po domácí výhře 24:21 uspěly Písečanky i na západě Čech a radovaly se ze záchrany.



„Zejména ve druhém utkání jsme odvedli dobrou práci v obraně. Inkasovali jsme pouze sedmnáct branek. V této činnosti jsme se oproti předchozím zápasům s Plzní zlepšili. Jinak to z naší strany nijak pohledná házená nebyla, ale v takovýchto zápasech se na krásu nehraje. Holky hrály efektivně, vyhrály, a to je hlavní," zhodnotil rozhodující utkání trenér Písku Ondřej Václavek.



Byly to vůbec první výhry nad plzeňským nováčkem v právě skončené sezoně. V září loňského roku skončil duel Písku s Plzní smírně, v lednu vyhrála Plzeň. Ty nejdůležitější zápasy však lépe zvládl Písek.



„Rozhodla naše dobrá hra v obraně, dobře chytající brankářky a také jsme na tom byli lépe fyzicky. Trenérka Plzně Škvařilová často poukazuje na nezkušenost svých hráček, v tomto ohledu si ale myslím, že my jsme na tom podobně," srovnává Václavek.



Písek měl také ve svém středu výraznou osobnost, a tou je Sára Kovářová. Na její střelecké schopnosti spoléhal Písek po celou sezonu, ale zvláště na rozhodující zápasy v play out načasovala Kovářová skvělou formu. Ve dvou zápasech se trefila šestnáctkrát.



„ Plzeň zase měla Petru Drozdovou. Je vyšší, má lepší střelu z dálky, ale není tak komplexní jako Sára. Drozdová neměla takovou podporu od svých spoluhráček jako naše Kovářová. Je to dáno jinou koncepcí jejich hry. Sára Kovářová byla osobně bráněná a na to jsme se dokázali dobře připravit. Sára byla skutečně rozdílovou hráčkou a až na pár výjimek podávala ustálené výkony po celou sezonu," chválí juniorskou reprezentantku kouč.



Jak již bylo řečeno, Kovářová v píseckém celku nad ostatními jednoznačně vyčnívala, sama by ale na všechno nestačila.



A Ondřej Václavek jmenuje další osobnosti týmu, které Kovářové sekundovaly nejzdatněji. „Jednoznačně bych vyzdvihl Michaelu Boorovou. Kvůli zranění sice na konci podzimu pauzírovala, neustála však na sobě intenzivně pracovala a na jaře její forma neustále stoupala. Pak bych pochválil také Nikolu Kozákovou. Scházela snad jen v jediném utkání. Pracovala výborně především v obraně a spolu s Janou Rusfelovou se nejvíce podílela na zlepšené hře vzadu. Jinak o žádné hráčce nemůžu říct, že by nám nepomohla, nebo byla méně důležitá. Záchrana je dílem celého kolektivu."



Výsledky píseckých házenkářek nebyly v základní části vůbec dobré. Jihočešky dokázaly porazit jen Bratislavu a poměrně překvapivě doma také Olomouc, rozhodující zápasy o záchranu v samém závěru však Písečanky nakonec zvládly.



„Hodně nás nakopla výhra a také povedený výkon nad Olomoucí. Na jaře měly naše výkony stoupající tendenci, ale stále se nám nedařilo promítnout to do výsledků. Utkání s Olomoucí to ale změnilo. Dobrou hru jsme korunovali vítězstvím," připomíná trenér důležitou březnovou výhru, která dodala jeho svěřenkyním potřebné sebevědomí.



Před sezonou měl Ondřej Václavek poněkud odvážnější plány, hlavní cíl, kterým bylo interligu pro Písek udržet, však byl splněn.



„Ještě jsme neměli možnost si s vedením klubu sednout a popovídat. Sice jsem na začátku hovořil o tom, že bychom se rádi dostali do play off, sezona se ale nevyvíjela podle našich představ a cíle jsme museli přehodnotit. Upnuli jsme se tedy na záchranu soutěže. Podle mě tak byl cíl splněn, a když jsem mluvil s předsedou klubu Rudolfem Žabou, i on vyjádřil spokojenost. Teprve teď ale bude čas sezonu rozebrat a zhodnotit podrobněji," říká muž u trenérského kormidla.



Stejně jako řada píseckých hráček i trenér Václavek má za sebou velkou premiéru. Písek je totiž jeho první velkou trenérskou štací.



„Pro mě bylo všechno nové. Poprvé jsem trénoval ženský interligový tým. Tento ročník pro mě byl úplně novou zkušeností. Trenéři soupeřů i lidé, kteří se chodili na házenou dívat, zaznamenali v naší hře velký výkonnostní posun. S mnoha silnějšími týmy jsme zejména na jaře drželi krok a naše vize jsme dokázali aplikovat také do hry. Mnozí trenéři i diváci si toho všimli a to je asi největší ocenění mé práce. Teprve příští sezony ukáží, pokud dostanu příležitost v interlize i nadále pracovat, jestli je moje trenérská filozofie správná či nikoliv," říká o svém prvním roce v interlize Ondřej Václavek.



O jeho setrvání na trenérském postu rozhodne vedení píseckého klubu v nejbližší době.